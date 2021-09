El ministro de Trabajo respondió a las declaraciones de la ex candidata presidencial. | Fuente: Composición

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, volvió a anunciar durante su presentación en el Pleno del Congreso que querellará a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por afirmar que Maraví participaba en acciones terroristas.

Durante la respuesta a su pliego interrogatorio, el ministro expresó que la ex candidata presidencial tendrá que responder ante la justicia por las declaraciones que brindó mediante un video en sus redes sociales en donde precisaba que el titular de la cartera "participaba activamente en ataque de Sendero (Luminoso)".

"Señora Keiko Fujimori, usted que actualmente está acusada por el Ministerio Público, tendrá que demostrar ante la justicia sus afirmaciones cuando se refiere a mí, como acusado de participar activamente en actividades en atentados de Sendero Luminoso. Prepárese porque la voy a querellar", dijo.

Altercado en el Pleno

Tras ello, legisladores de Fuerza Popular empezaron a tocar el timbre de sus curules impidiendo que el ministro continúe hablando y algunos tomaron la palabra para pedir que Iber Maraví retire sus declaraciones.

La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, solicitó orden en el Pleno y pidió al titular de la cartera que "tenga cuidado con sus declaraciones" y que culmine lo más pronto posible.

Tras los descargos, la parlamentario Martha Moyano de Fuerza Popular tomó la palabra y expresó que Iber Maraví no negó "que no pertenece a Sendero Luminoso, CONARE o Movadef o que no cantó himnos parecidos a los terroristas".

"Sin embargo, usted viene y usa un tuiter para dar un mensaje comparándose", criticó. Tras su participación, inició luego el debate sobre las respuestas del ministro al interpelatorio.





