Américo Gonza presentó proyecto que lo beneficiaría con aumento de sueldo: “Estoy legislando para los trabajadores”

El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, defendió su proyecto de ley que propone una "nueva escala remunerativa para los trabajadores del Despacho Presidencial", pese a que, según reconoció, es trabajador de dicho sector, aunque se encuentra con licencia mientras ejerce como parlamentario.

"En cualquier institución dan licencia automáticamente para ejercer su cargo de representación y luego termina, si es que lo desee, como los maestros, como los médicos, como cualquier otro trabajador (...), lo que dure el periodo del cargo de elección popular", indicó a la prensa, este lunes.

Respecto a su proyecto de ley, Gonza Castillo dijo que está "legislando para los trabajadores", y que no podía hacer una iniciativa legislativa que lo excluya de ese aumento salarial.

"Soy consciente (de) que estoy legislando para los trabajadores. ¿Voy a hacer una ley que diga para los trabajadores, menos para Américo Gonza? Eso no se puede hacer tampoco", sostuvo.

"¿Voy a ser trabajador o no voy a ser trabajador?, ¿voy a cobrar o no voy a cobrar? Pero ahorita no, ahorita nadie puede cobrar", agregó.

Américo Gonza presentó proyecto de ley que lo beneficiaría con aumento salarial

Américo Gonza presentó su proyecto de ley el pasado 3 de octubre, y tiene como coautores a otros seis congresistas de su bancada, entre los cuales se encuentra el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, según figura en la página web del Parlamento. Actualmente la propuesta se encuentra en trámite en las comisiones de Descentralización y de Presupuesto.

El proyecto busca que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apruebe "una nueva escala remunerativa de los trabajadores comprendidos en los decretos legislativos 276, 728 y 1057 del pliego del Despacho Presidencial".

Gonza Castillo justifica esta necesidad al indicar que la actual escala de remuneraciones de dicho sector data del 2013 y que, desde el 2014, "los servidores del Despacho Presidencial han realizado el pedido de incremento en sus remuneraciones e incentivos económicos, sin haber obtenido hasta la fecha logros en sus pedidos de justicia y equidad".

Sin embargo, Américo Gonza es trabajador del Despacho Presidencial desde el año 2002, cuando ingresó bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Según datos del portal de la Presidencia, hasta noviembre del 2014, ocupó el cargo de mayordomo en la Dirección de Operaciones; sin embargo, al mes siguiente, fue nombrado como Técnico Administrativo I en la Secretaría General de la Presidencia, con un sueldo de S/ 3500 mensuales. No obstante, desde el 2021, año en que asume como congresista, Gonza Castillo aparece como trabajador con licencia, sin goce de haber.

El proyecto de Américo Gonza presenta un cuadro comparativo con la escala de remuneraciones de los trabajadores del Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minas (Osinergmin), en la cual los técnicos -que es el grupo ocupacional del congresista de Perú Libre en el Despacho Presidencial- tienen sueldos de hasta S/ 5700 mensuales.

"En tal sentido, percibimos [...] la diferencia en las remuneraciones que perciben los servidores del Despacho Presidencial y los servidores del OSINERGMIN por las labores y actividades que desarrollan [...] Los servidores del Despacho Presidencial vienen sufriendo de eventos estresantes de índole laboral, lo que ha conllevado en la falta de motivación laboral y ha afectado el clima laboral de la entidad", puntualiza el proyecto.