Alejandro Cavero sobre Andrés Hurtado: "Yo fui a su programa, pero jamás he pagado"

El congresista de Avanza País negó alguna cercanía con el conductor de televisión y también descartó que haya dado dinero para que lo invitaran al programa sabatino.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandro Cavero, parlamentario por Avanza País, aseguró que no tiene ningún vínculo de amistad con Andrés Hurtado. En ese sentido, reconoció que fue una sola vez a su show que tenía en Panamericana TV, pero no volvió.

"Yo fui al programa de Andrés Hurtado, a través de una invitación que me llegó de la campaña, pero no he pagado jamás un centavo por ir a ni a ese ni a ningún programa de televisión. Yo jamás he pagado por ir a la TV", manifestó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Cavero sostuvo que la última vez que vio al conductor de televisión fue cuando se lo cruzó por la calle. Además, dijo tener sus dudas con que este personaje quiera acogerse a la colaboración eficaz luego de las dudas que dejaron sus respuestas ante un juez cuando pasó control de identidad.

"Con la idea de ser un colaborador eficaz se quiere librar de su posible tiempo en prisión. Que fácil es decir yo soy cuando tú posiblemente has delinquido, te quieres volver colaborador para echar a otros cuando eres el posible centro. El otro día yo lo escuché decir frente un juez que él no había terminado la primaria y después sale información que sí completó la secundaria. Un colaborador eficaz que empieza mintiéndole a un juez, estamos en graves problemas", señaló.



Jueza niega amistad

Otra persona que también negó una amistad con Andrés Hurtado es la jueza Paola Valdivia. Ella negó este lunes cualquier tipo de vínculo o que el presentador de televisión haya amoblado su vivienda en Pueblo Libre.

“No puede ser posible yo tengo he venido acá con mi teléfono para acreditar que acá están los recibos de los famosos muebles de los que él habla. De antemano. No participó, el participar qué quiere decir. El tema puntual es amoblar, el amoblar difiere de sugerir”, indicó.

Valdivia explicó que se enteró de esta información tras la llamada de un reportero, quien le dio cuenta del testimonio de un colaborador eficaz, quien habría indicado que Andrés Hurtado le habría amoblado la casa.