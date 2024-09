Enrique Ghersi sobre pedido para declarar ilegal al partido A.N.T.A.U.R.O: "Antes de fin de año la Corte Suprema debe resolver la demanda"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Enrique Ghersi: "antes de fin de año la Corte Suprema debe resolver la demanda" [que busca declarar ilegal al partido A.N.T.A.U.R.O]

En julio de este año el Ministerio Público, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, donde solicitó que se declare la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros – A. N. T. A. U. R.O., que lidera Antauro Humala.

Si bien es la primera vez que el Ministerio Público hace una solicitud como esta contra una organización política, que se resuelva este caso dentro de los plazos establecidos y sin mayores demoras es importante de cara a las Elecciones Generales 2026.

En entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, el abogado constitucionalista Enrique Ghersi se mostró a favor de la acción de la Fiscalía de la Nación, la que, según dijo, está sujeta a ley.

“[La demanda] me parece muy bien, que se haga esto, y el Ministerio Público debería hacerlo además con todos los partidos sobre los que pendan alguna sospecha del mismo tipo, y que haya utilizado por primera vez el artículo 14 de la Ley de Partido Políticos, no es una novedad [...] esto ya estaba en el Código Civil”, expresó.

Abogado constitucionalista dijo en entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, que el Ministerio Público “ha hecho bien” en presentar la demanda porque está amparada en la propia Ley de Partidos Políticos. | Fuente: RPP

El constitucionalista explicó que el artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos señala que “el Ministerio Público puede solicitar la extinción de un partido político y la caducidad de la inscripción si es que se trata de una organización política que atenta contra las libertades, los derechos fundamentales y los derechos humanos en general”.

Ghersi indicó que el partido Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros logró su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones con las siglas A. N. T. A. U. R.O. y que no responden al nombre del líder etnocacerista recordado por encabezar el “Andahuaylazo” donde murieron cuatro policías, sino a las siglas de la agrupación política.

“El señor Antauro Humala temía ser objetado de alguna manera porque pende sobre él una discusión de si puede ser o no candidato porque todavía no ha pagado su reparación civil y hay personas que consideran que él podría quedar inhabilitado [esto se verá en su momento], pero si su partido político fue inscrito en base a este argumento, que es francamente risible, porque no se trataría de su nombre sino de unas siglas, el Jurado Nacional de Elecciones, en mi concepto, no cumplió con la ley”, opinó.

La demanda debe resolverse antes de fin de año

“La Corte Suprema lamentablemente se demora mucho para tomar una decisión. Yo creo que ya estamos en los plazos porque, el artículo 14 no señala un procedimiento, son noventa días en total con contestación de demandas y excepciones. Entiendo que el personero del partido A.N.T.A.U.R.O. ha dicho que ya contestaron la demanda; si es así, solamente queda que la Corte Suprema convoque a una audiencia y resuelva. Y eso debería ser antes de fin de año”, estimó Ghersi.

En su demanda de julio la Fiscalía argumentó que dicha agrupación política tiene actividades que son contrarias a los principios democráticos y vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo atentados [fusilamientos] contra la vida e integridad de las personas [expresidentes] y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón [comunidad LGTBIQ+ e inmigrantes].

Según el diario El Comercio, el personero legal de la agrupación A.N.T.A.U.R.O., Rubén Ramos Zapata, informó que hace cinco semanas, su partido respondió por escrito a las imputaciones hechas por el Ministerio Público.

Sin embargo, lo que también se sabe es que hasta el momento la Corte Suprema no ha fijado fecha para la audiencia correspondiente y las demoras en el proceso terminarán por beneficiar al cuestionado líder político.

La jueza a cargo de este caso es la magistrada Mariem De La Rosa Bedriñana, titular de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, y la responsable en llamar a la primera audiencia.