Patricia Juárez, congresista por Fuerza Popular, aseguró este lunes que el Parlamento no tendría problemas para invitar al ministro de Trabajo, Antonio Varela, para que explique sobre los presuntos plagios en su tesis de doctorado.

Según el reportaje de Panorama, la tesis de Varela pasó por los filtros del programa Turnitin y arrojó un índice de similitud de 54% a otros trabajos, lo que significa que no habría citado correctamente y que incluso habría copiado páginas enteras de publicaciones previas.

La parlamentaria aseguró que en los últimos años han ocurrido muchos casos de plagios de tesis en el gobierno de Pedro Castillo y que han pasado desapercibidos.

"Nosotros podemos invitarlo a que explique el contenido de su tesis. Yo creo que sí cabría la posibilidad de hacerlo. No hemos abdicado de manera alguna del control político que estamos realizando, es más, firmamos una moción para invitar al ministro del Interior y Defensa para que explique los temas migratorios que están significando un problema en la frontera", comentó en el programa Todo se Sabe de RPP.

Juárez también reconoció que otro problema de tesis se da en la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Al respecto, consideró que su caso se podría resolver exhibiendo su trabajo.

"Si no se encuentra su tesis guardada en el lugar donde debería estar, que es la universidad, entonces creo que la fiscal de la Nación no debería tener ningún problema en presentarla. La tesis no puede desaparecer", añadió.

Congresistas roba sueldos

Por otro lado, Patricia Juárez criticó que continuen saliendo más casos de parlamentarios que recortan sueldos a sus empleados. En ese sentido, aseguró que se abrirá una oficina donde los afectados puedan colocar sus denuncias.

"Nosotros en algún momento invocamos que se constituya una oficina de integridad en el Congreso. Entiendo que el presidente del Parlamento ya la ha conformado y esa servirá para que muchos trabajadores puedan hacer sus denuncias correspondientes contra los legisladores", manifestó.

Niega acusación

El ministro de Trabajo, Antonio Varela, descartó que vaya a renunciar al cargo por el presunto plagio de su tesis y afirmó que la presidenta Dina Boluarte le ha pedido que "demuestre a la prensa que se ha equivocado".

Varela manifestó que tal acusación se debería a un desconocimiento del funcionamiento de la herramienta antiplagio Turnitin o una manipulación de los resultados del análisis de su tesis por parte de terceros.

"Mi tesis doctoral no tiene plagio, estamos completamente seguros desde que la hicimos y ahora, último, que la hemos vuelto a revisar", dijo.