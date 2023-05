Ministro de Trabajo atribuye denuncia de plagio en su tesis doctoral a mal uso de programa Turnitin

El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Antonio Varela, se pronunció esta mañana sobre la denuncia en su contra por supuestamente haber plagiado en el 54% del total de su tesis doctoral sustentada en 2020, de acuerdo con un reportaje del dominical Panorama.

En conferencia de prensa en el exterior de Palacio de Gobierno, el ministro reiteró su rechazo a la denuncia e infirió que tal acusación se debería a un desconocimiento del funcionamiento de la herramienta antiplagio Turnitin o una manipulación de los resultados del análisis de su tesis por parte de terceros.

"Mi tesis doctoral no tiene plagio, estamos completamente seguros desde que la hicimos y ahora, último, que la hemos vuelto a revisar". dijo.

Luego preguntó al programa Panorama "si tiene licencia para usar el Turnitin", y de ser el caso "¿tiene personal calificado para que lo pueda utilizar?".

"Yo dudo de eso, (aunque) puede ser que me equivoque. Lo que pienso es, de repente, que en la denuncia un organismo, una institución, una persona que si cuenta con el programa ha entregado un resultado que ha sido manipulado", deslizó.

Varela indicó que los que realizan investigaciones académicas "saben que el Turnitin tiene filtros" y quien revisa puede determinar cuáles aplicar. De ese modo "si quiero llegar a un 60 % o a un 70 % de similutud saco los filtros, para así luego en el reportaje lo primero que salga es 54% de similitud".

Al respecto, dijo que no vio que el reportaje emitido en Panorama haya incluido el archivo de su tesis y qué filtros se usaron para su análisis.

Sobre la tesis, aseguró que, en el 2020, los filtros arrojaron un 20 % de similitudes con otros textos, y ese mismo porcentaje el último sábado tras someter su trabajo a la herramienta, luego de recibir aviso de que se emitiría el reportaje en su contra.

Las similitudes, no obstante, no son un indicador de que se haya plagiado, aseveró.

"¿Quiere decir que con eso estoy reconociendo que hay un 20% de plagio? tampoco, porque ustedes que también ha hecho investigación saben que ese 20% son normas, jurisprudencias, palabras clave", dijo en alusión a las menciones que se hacen de contenidos especializados de dominio público.

Varela no renunciará al cargo

El ministro Varela aseguró que ha conversado con la mandataria Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sobre la denuncia de plagio en su contra y ellos le pidieron que "demuestre a la prensa que se ha equivocado".

"Eso es lo que vamos hacer [...] estamos preparando una respuesta mucho más contundente [...] porque, repito, yo no he plagiado de manera alguna [...] estoy preparado la defensa de mi tesis en cualquier momento", manifestó.

En ese sentido, descartó que este considerando renuncia al cargo, el que asumió apenas hace una semana.

"Vengo del ámbito privado , he renunciado a varias actividades para servir al país. Me informaron muchos amigos a lo que podía haber metido y sabían que podían pasar este tipo de cosas. La verdad, y dejenme sonreir un poco, no pensaba que era tan rápido", dijo.

"Sé que también, y no hay que ser tontos, que hay sectores que no les gusta mi presencia en el ministerio, porque, seguramente por una visión distinta a las anteriores gestiones, voy hacer los cambios que se necesitan", finiquitó.