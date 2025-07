Aprueban dictamen para que trabajadores de construcción civil accedan a EsSalud con dos meses de aporte: ¿cuáles su situación?

John Oliver Cruz, secretario de Bienestar Social de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú, señaló en RPP que el Proyecto de Ley 5440/2022-CR, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, busca corregir una "desigualdad" en el sistema de seguridad social.

John Oliver Cruz, secretario de Bienestar Social de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú, saludó en RPP que la Comisión Permanente del Congreso aprobara el proyecto de ley 5440/2022-CR que reforma la Ley 26790 para "ampliar la cobertura de atención en salud a los trabajadores de construcción civil".

Oliver Cruz mencionó que la ley 26790 -Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud- "no ve los regímenes especiales" y por eso "considera a todos por igual", a lo que llamó como una "desigualdad" hacia los trabajadores de construcción civil.

"A los trabajadores de construcción civil se les pide igual que el resto, que el régimen común. ¿Cuál es la norma básica? Que tú tengas tres meses consecutivos de aporte o cuatro no consecutivos de aporte para poder acceder a EsSalud. Para los trabajadores de construcción civil es imposible lograr esa regla. ¿Por qué? Los trabajadores de construcción no somos estables [laboralmente], somos eventuales en una obra", detalló en Ampliación de Noticias.

Oliver Cruz también informó que "hay cerca de un millón de trabajadores en el sector construcción" de los cuales "380 mil trabajadores" se encuentran en actividad.

Argumentos

En esa línea, precisó que los trabajadores de construcción civil trabajan de acorde al tiempo que dura una obra porque existen "categorías en construcción".



"Para buscar una nueva obra, según los estudios que arroja el Ministerio y la Federación [de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú] y el CONAFOVICER, es que no duremos entre cinco a seis meses nuevamente para volver a enganchar a otra obra. [Es mucho tiempo, ¿no?] Demasiado y nos quedamos en seguridad. Y aquí viene la desigualdad", mencionó en RPP.

"Nosotros lo hemos dicho y lo hemos planteado de esta manera. Si se llega a construir una obra, y si yo estoy ahorita en desempleo y estoy en el SIS [Seguro Integral de Salud], porque la norma básica de todo trabajador que no tiene seguro es estar en el SIS, voy y pido una obra y pido trabajo en la misma y me contrata, a las 72 horas la empresa tiene que subirme a la planilla. Y una vez que ya me sube a la planilla, el sistema automáticamente del SIS ya me saca del SIS. Con eso, yo ya no me puedo atender en el SIS pero tampoco me puedo atender en EsSalud, porque la regla básica en EsSalud es tener los tres meses consecutivos o cuatro no consecutivos para poder tener el salud. Quedamos en total desamparo", dijo en Ampliación de Noticias.

Situación de jubilación

Sobre la Ley 31550 -que establece normas para la jubilación de los trabajadores de construcción civil- recordó que los trabajadores de construcción civi se pueden jubilar con 55 años de edad y 15 años de aporte a la ONP. Sin embargo, mencionó que ya "cierran la puerta" cuando tienes 45 años aproximadamente.

"Si va a provincia todavía encontramos que piden la experiencia del trabajador. Ven a un trabajador mayor y lo reciben por la experiencia. Pero en Lima en las asambleas que hacemos ya están cerrando las puertas a compañeros de 40 y 45 años", sostuvo.