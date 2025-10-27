Rospigliosi sobre asesor que cortó uñas a Lucinda Vásquez: "Es una humillación para los trabajadores del Congreso"

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha calificado de "repudiable" la actitud de su colega parlamentaria, Lucinda Vásquez, luego que se revelará que uno de sus asesores le cortara las uñas de los pies en el mismo Parlamento y en horario laboral.

En esa línea, señaló que la comisión de Ética del Parlamento debe tomar medidas para iniciar una investigación a la congresista sobre el hecho, que calificó como "una humillación para los trabajadores del Congreso".

"Es repudiable lo que ha ocurrido. Realmente, ese tipo de cosas son dignas de muchas críticas. Yo creo que eso no debería ocurrir en el Congreso y que las personas que cometen ese tipo de actos deberían ser sancionadas. Yo espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas del caso para sancionar a esta congresista después naturalmente de las investigaciones", declaró Rospigliosi a RPP.

"Es una humillación para trabajadores del Congreso, para empleados del Congreso de la República, ser empleados en ese tipo de menesteres que no son propios de su función. Entonces, es muy repudiable lo que ha hecho esta congresista y espero que la Comisión de Ética tome las medidas correspondientes", añadió Rospigliosi.

Fernando Rospigliosi sobre asesor que le corte uñas de los pies a Lucinda Vásquez: "Es repudiable lo que ha ocurrido" | Fuente: RPP

Por otro lado, el congresista Roberto Sánchez señaló que "son acciones indefendibles" y rechazó la fotografía que difundió el dominical Cuarto Poder sobre la parlamentaria Lucinda Vásquez. Pidió que se investigue "como corresponde".

"Cuando hay situaciones fehacientes es inmediato, ¿no? Y si son acciones el año pasado, qué raro que después de todo un tiempo recién salga la luz. Es evidente que algo ha pasado, que se investigue y que se actúe como tiene que actuar", mencionó.

Dominical reveló que asesor le corta las uñas de los pies a parlamentaria

Como se recuerda, el dominical Cuarto Poder reveló que Edwar Rengifo Pezo, asesor y sobrino nieto de la legisladora Lucinda Vásquez aparece cortándole las uñas de los pies en la oficina congresal ubicada en el edificio Juan Santos Atahualpa. El hecho, según informaron, es de noviembre del año pasado.

Consultada sobre este hecho, la parlamentaria por la región San Martín solo atinó a negar los hechos, pese a que un reportero le mostró la fotografía. Ante ello, Vásquez Vela respondió: “No pido, no obligo a nadie, tampoco es voluntario”.

Por otro lado, Cuarto Poder mencionó que Willer Sajami y Luis Llaguento, asesor y asistente de Lucinda Vásquez, respectivamente, fueron captados preparando la comida de la legisladora.

Señalar que, en mayo pasado, Lucinda Vásquez fue cuestionada por presuntamente contratar familiares suyos en su despacho legislativo.