Avanza País dice no apoyar designación de Ángel Delgado como reemplazo de Jorge Torres Saravia en el Congreso

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, anunció, el último jueves, la designación del abogado Ángel Delgado en el cargo de confianza de jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, "quien tendrá a su cargo la reorganización de dicha oficina".

Esto, en el marco de los cambios administrativos dispuestos por el titular del Parlamento a raíz de las investigaciones por una presunta red de prostitución que habría operado desde la referida oficina, cuando estaba jefaturada por Jorge Luis Torres Saravia.

En entrevista con RPP, Delgado Silva negó que su designación tenga connotaciones políticas, dada su militancia en el partido Avanza País, que es parte de la Mesa Directiva a través de Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso.

El flamante jefe de la Oficina Legal y Constitucional agregó que su llegada al puesto fue por intermedio de la exparlamentaria fujimorista Alejandra Aramayo, actual jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Legislativo, y que su gestión tendrá un tiempo estimado de 5 o 6 meses.

"El partido no avala, ni mucho menos apoya" la designación de Ángel Delgado

Consultado sobre esta designación, Luis Flores, secretario general de Avanza País, en diálogo con RPP, indicó que su partido no fue consultado por este nombramiento y que tampoco lo avalan o lo apoyan.

"En realidad, el partido no ha sido consultado para esta decisión; sin embargo, el señor Delgado no necesita ninguna clase de permiso del partido para llevar a cabo su ejercicio profesional, eso es muy claro. Es una persona que tiene una trayectoria por lo cual él no necesita ninguna clase de permiso", sostuvo.

"Sin embargo, el partido no avala, ni mucho menos apoya, esa designación. Nosotros hemos tomado una decisión firme, la cual es, primero, pedir la renuncia, ante la no respuesta, del señor Salhuana y, obviamente, nosotros ya tomamos una posición de censura en el momento que se dé y, obviamente, vuelvo a repetir, no es un mandato imperativo, pero los congresistas tendrán que tener en cuenta la decisión del partido antes de tomar una decisión, porque creo que es lo correcto", agregó.

En esa línea, Flores resaltó que la postura de su agrupación política es exigir la renuncia de Eduardo Salhuana de la presidencia del Parlamento, por su inacción ante los presuntos actos ilícitos del caso Torres Saravia y por su viaje a China pese a la situación.

"El día 2 de enero, nosotros hicimos un plenario de emergencia a nivel nacional con los coordinadores regionales y distritales de Lima, en el cual decidimos como partido tener la posición de pedir la renuncia del señor Salhuana […], si es que no daba explicaciones y tomaba acciones correctivas inmediatas", indicó.

"Para mí es un total despropósito que, en este momento, el señor Salhuana haya ido de viaje, en este momento, inclusive, que están allanando el Congreso [...] Él debería estar aquí, dando explicaciones del caso o viendo las reformas que se tienen que dar. Él es el responsable. Yo creo firmemente que, en este momento, sí debería renunciar. Creo que el cargo le está quedando un poco grande, no ha tomado las medidas, y él, personalmente, tiene que tomar en cuenta que esto, independientemente de que haya una investigación fiscal -que es lo correcto que se tiene que dar-, esto es un tema político y él tiene que afrontar el tema político y dar la cara", indicó.

No obstante, el secretario general de Avanza País consideró que esta renuncia exigida no debería extenderse a los demás integrantes de la Mesa Directiva, entre ellos, Alejandro Cavero.

"La Constitución dice que los congresistas de la República no tienen un mandato imperativo. Avanza País es un partido que es respetuoso de la Constitución, y yo creo que Alejandro Cavero está en un ámbito de desarrollo político profesional, en el cual él forma parte de una Mesa Directiva, y yo creo que esta es una decisión personal de él [...] Solamente del señor Salhuana [debe renunciar], en este caso. Él ha demostrado que no está a la altura del conflicto, no está a la altura de las responsabilidades y, lamentablemente, esto inclusive, en mi opinión, lo está agravando, porque se está yendo de viaje en un momento que no debería irse", remarcó.

Finalmente, Flores sostuvo que también debería renunciar al cargo el actual Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno.

"Yo creo que sí [debe renunciar] Yo creo que, lamentablemente […], ha tenido contradicciones en sus declaraciones. Creo que se debería renovar a todas las personas que están dentro de esta gestión […] Es más, yo creo que tener una comisión investigadora en un tema administrativo, donde las personas que investigan son, de alguna forma, dependientes de ellos, creo que eso hace que, lamentablemente, esto no sea de una manera transparente, como lo que realmente se necesita", puntualizó.