Avanza País es la bancada que más presencia ha tenido en la Mesa Directiva del Congreso desde el 2021

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Antes del 2016, el gobierno solía tener presencia en la Mesa Directiva del Congreso, afirma la politóloga Katherine Zegarra.

Hoy los parlamentarios eligieron a la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo 2024-2025. Esta será ahora presidida por Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), Patricia Juárez (Fuerza Popular) como primera vicepresidenta, Waldemar Carrón (Perú Libre) como segundo vicepresidente y Alejandro Cavero (Avanza País) como tercer vicepresidente.

De acuerdo a datos oficiales del Congreso verificados por RPP Data, la bancada de Avanza País se convierte en el grupo parlamentario con más presencia en la Mesa Directiva, ocupando siempre un puesto por cuatro años consecutivos desde el 2021.

El primer año de gestión fue la congresista Patricia Chirinos, quien ocupó el cargo de tercera vicepresidenta. En el 2022, José Williams hizo lo propio desde la presidencia de la Mesa Directiva y en el 2023 fue Rosselli Amuruz quien se ubicó como tercera presidenta. Este 2024 volverán a integrar este grupo con Alejandro Cavero como tercer vicepresidente.

¿Por qué es importante pertenecer a la Mesa Directiva?

La importancia de la Mesa Directiva radica en que son quienes presiden y dirigen los debates de proyectos de ley, mociones de vacancia o de censura en el Pleno del Congreso, además de supervisar administrativa y financieramente las actividades del Parlamento. El analista político del Centro Wiñaq Franco Olcese lo detalla.

"Es importante porque la Mesa Directiva puede definir qué temas se tratan y qué temas no. Una referencia muy cercana es que en la anterior legislatura [la que acaba de terminar] muchas de las bancadas querían extenderla para poder votar más asuntos, pero Alejandro Soto [presidente del Congreso] dijo que no y la legislatura acabó en ese momento. Ese es el poder que tiene la Mesa Directiva que no tiene ningún otro congresista", sostiene.

Por su parte, la analista política Katherine Zegarra señala que estos puestos siempre generan expectativa dentro de los parlamentarios.

"[Pertenecer a la Mesa Directiva] les brinda mayor poder en términos económicos o al determinar qué parlamentarios pueden salir del país para hacer viajes en representación del Congreso, por ejemplo", afirma.

A esto se le agrega la figura del presidente del Congreso que, en situaciones excepcionales, podría encargarse de la Presidencia de la República, recuerda el exoficial mayor del Congreso José Cevasco. "La Constitución Política indica que, en caso de vacancia presidencial, es el presidente del Congreso quien asume esta función y debe convocar a elecciones en los siguientes seis meses", comenta. Esto ocurrió en el 2000 con Valentín Paniagua y en el 2020 con Manuel Merino.

Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular también presentes

Después de Avanza País, existen otras tres bancadas que también han tenido presencia en la Mesa Directiva, según la información revisada por RPP Data. Una de ellas es Fuerza Popular que, en el 2022, integró este grupo con la parlamentaria Martha Moyano en la primera vicepresidencia y que en el 2023 hizo lo propio con Arturo Alegría, también en la segunda vicepresidencia. Este año, por tercera vez, integrarán este grupo con Patricia Juárez en la primera vicepresidencia.

Alianza para el Progreso fue elegida para la Mesa Directiva en el 2021 con Lady Camones como primera vicepresidenta y en el 2023 con Alejandro Soto, quien la presidió. Este 2024 repiten la fórmula con el cuestionado parlamentario Eduardo Salhuana como presidente del Congreso, quien ha recibido críticas debido a sus presuntos nexos con la minería ilegal.

La bancada de Acción Popular, por su parte, integró la Mesa Directiva dos veces. La primera vez fue en el 2021 con Maricarmen Alva en la presidencia, mientras que en el 2022 fue Silvia Monteza quien participó como segunda vicepresidenta. Lo mismo ocurrió con Perú Libre que, con Waldemar Cerrón, viene ocupando la segunda vicepresidencia desde el 2023.

Sobre las tendencias que han seguido las bancadas que integraron este grupo de trabajo, la analista política Katherine Zegarra afirma que es complicado identificarlas, sobre todo al tener partidos tan poco disciplinados.

"Uno pensaría que si un partido ingresó con un plan de gobierno, buscaría ponerlo en agenda en el Parlamento. Lamentablemente, lo que se ve en muchas ocasiones son congresistas que buscan legislar a favor de sus propios intereses si tienen universidades o si están relacionados a otro tipo de negocios legales o ilegales, por ejemplo", comenta.

El rechazo hacia el Congreso de la República aumentó a 91.7%, según la última encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI). "Cada vez más la agenda legislativa y los propios congresistas, gracias a la releección [aprobada en esta última legislatura], van a estar pensando más en su próximo cargo que en la gestión que les queda por delante (...) Así, es complicado que puedan recuperar la confianza de la ciudadanía, porque además, tampoco están intentándolo", sostiene.