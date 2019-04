Bancada aprista se pronuncia tras declaraciones de Miguel Atala. | Fuente: RPP Noticias

En una conferencia de prensa, los congresistas apristas rechazaron la versión de que exista una “Fuerza de Choque” en su partido y dijeron que esperan que la declaración de Miguel Atala, respecto al expresidente Alan García, sea corroborada.

“Miguel Atala en el último día de detención preliminar ha desarrollado una tercera hipótesis del supuesto fondo que fueron depositados en Andorra. Primero habló de un terreno, luego habló de un muerto, de su socio. La verdad es que nosotros esperamos que esto sea corroborado, que se profundice la investigación”, dijo.

“Confiamos de que la información que tiene que ser homologada llegue a conclusiones y el partido estará atento a esta información. Esa es la posición que tenemos institucionalmente”, añadió el legislador Javier Velásquez Quesquén.

El exvicepresidente de Petroperu, Miguel Atala, confesó ante la Fiscalía que actuó como testaferro del exmandatario Alan García para recibir US$ 1.3 millones de la empresa brasileña Odebrecht.

Ante los fiscales, Miguel Atala dijo que estaba declarando con la verdad y que temía por su vida debido a que, en el interior de Partido Aprista Peruano, hay un grupo conocido como la “Fuerza de Choque”. Por ello, el fiscal José Domingo Pérez varió su pedido de prisión preventiva a detención domiciliaria.

Sobre esta versión, el congresista Elías Rodríguez tildó de “descabellado” esta versión. “Eso no existe, no ha existido. Cuantas personas que pudiéramos tener de adversarios, tal vez pudiesen dar cuenta de una situación así. La verdad que se ofende la memoria de mucho, de los jóvenes, a un partido que tiene un trajinar democrática. No sé de dónde ha salido esta idea tan descabellada”, dijo.

El congresista Velásquez Quesquén indicó ninguno de los adversarios políticos del APRA ha reportado alguna amenaza. Mauricio Mulder respondió las interrogantes sobre los denominados ‘búfalos apristas’ y dijo que se trataba de una “leyenda”. “Yo le pregunto a cualquier enemigo del APRA: ¿alguna vez alguien se ha quejado de que si quiera le han gritado en la calle o que le hayan pegado? Esa es una calumnia”, dijo.