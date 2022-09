José Luna, vocero de la bancada de Podemos, solicitó que se agende proyecto de ley de congresista Digna Calle | Fuente: Andina

El vocero de la bancada de Podemos, José Luna Gálvez, solicitó a la presidenta del Congreso, Lady Camones, mediante un oficio, que incluya el proyecto de ley de adelanto de elecciones presidenciales y de congresistas formulado por la segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle, en la agenda legislativa.

La solicitud incluye otros 5 proyectos de ley que dicho grupo parlamentario "considera prioritarios" para ser debatidos en las próximas sesiones del Congreso.

Falta de apoyo

En la víspera, la congresista Calle, también integrante de la bancada de Podemos, señaló que su proyecto legislativo de adelanto de elecciones no contaba con respaldo de parte de los parlamentarios.

"No tengo el respaldo de ellos, no tengo el apoyo. Esto, pese a que algunos dijeron anteriormente que, si la mejor salida era irnos, nos íbamos. No obstante, cuando conversé, no les cayó nada bien mi iniciativa. Yo estoy yendo sola con mi proyecto", señaló ayer la parlamentaria en entrevista para el diario Gestión.

"Quizá algunos colegas estén priorizando sus proyectos personales, viendo su mejora económica. No quiero pensar que por eso se están aferrando al cargo", mencionó Calle para intentar explicarse el motivo de la falta de apoyo.

Asimismo, la segunda vicepresidenta del Parlamento refirió que, incluso, sus colegas le habían pedido dejar atrás la iniciativa que implica renovar tanto a los representantes del Ejecutivo como del Legislativo.

"Varios congresistas me han dicho: ´colega, retire su proyecto´, pero no es que yo lo retire porque a alguien no le parezca. La prioridad debe estar en el país", aseveró.

Espera apoyo de la Comisión de Constitución

La legisladora de Podemos recordó la respuesta del presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, quien se mostró en contra del adelanto de elecciones. Sin embargo, trajo a colación las últimas declaraciones de la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre priorizar dicha iniciativa en el mencionado grupo de trabajo parlamentario.

"Escuché que dentro de la agenda que mencionó Hernando Guerra García no estaba el proyecto; por ello, envié un oficio para que priorice su debate. Sin embargo, también tenemos las declaraciones de su lideresa Keiko Fujimori, quienes se muestran a favor y, entiendo que, siendo los fujimoristas tan unidos, tendrán que hacerle caso", precisó.





PODCAST RPP: El Congreso ha desmantelado la reforma en el sistema universitario, denuncia Flor Pablo

La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.