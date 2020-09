La titular del Ministerio de Economía y Finanzas respondió dos pliegos interpelatorios ante el Legislativo. | Fuente: Prensa Presidencia

El parlamentario de Unión Por el Perú, José Vega, confirmó la noche de este viernes que su bancada está preparando una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, por el manejo que ha tenido en ese sector durante la pandemia por la COVID-19.

En declaraciones a la Noticia 360 de RPP Noticias, el congresista indicó que esta decisión responde a que no hubo resultados por parte de la titular del MEF para la reactivación económica. Agregó que están conversando con otras tres bancadas para que apoyen la moción, aunque evitó mencionarlas.

“Sí estamos redactando la propuesta (de censura) para el día lunes después del debate que pueda darse. Seguiremos conversando con otras tres bancadas para poder suscribir la propuesta”, indicó el legislador.

Sobre medidas para reactivación

Respecto del programa Reactiva Perú, el parlamentario manifestó que no ha cumplido su objetivo y que solo ha beneficiado a empresas “ligadas a grupos de élite”. Vega también sostuvo que los bonos que dispuso el Gobierno para la ciudadanía no dieron los resultados que se esperaban.

“La realidad del país es que en este momento de esta crisis sanitaria, inclusive los bonos que vienen a ser universales, no dan resultados, ha fracasado, ha sido totalmente mal implementado. Estamos en plena pandemia, en una guerra terrible y por ejemplo acaban de destinar para una campaña comunicacional 140 millones de soles”, manifestó.

Descarta intento de desestabilización

Vega también descartó que esta moción sea un intento de desestabilizar al Gobierno y dijo que están facultados por la Constitución para plantear la censura de un ministro de Estado. En esa línea, el legislador consideró que dada la situación económica que afronta el país, no entendía la necesidad de mantener a Alva en el cargo.

“Nosotros no tenemos el manejo económico, cumplimos un rol constitucional que tenemos asignado, que es el control político, fiscalizar y no estamos inventando las reglas (…) No entiendo por qué hay que mantenerla. ¿No hay otra ciudadana o ciudadanos, otros profesionales que tengan más trayectoria, más experiencia e idoneidad para asumir esa responsabilidad?”, indicó.

La ministra de Economía y Finanzas se presentó este viernes ante el Legislativo para responder a dos pliegos interpelatorios respecto de su gestión y la reactivación económica del país tras la cuarentena por la COVID-19. Tras concluir su presentación, en la que respondió a uno de los pliegos de 50 preguntas, los parlamentarios iniciaron un debate que fue suspendido y se retomará el lunes.