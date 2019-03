Juan Sheput y Gilbert Violeta solicitaron su licencia de la bancada. | Fuente: Foto: Congres

La bancada Peruanos por el Kambio calificó como "inviable" el pedido de licencia temporal solicitado por los congresistas Gilbert Violeta y Juan Sheput y acordó iniciarles un proceso sancionatorio.

Ambos legisladores habían señalado que este pedido buscaba que el grupo parlamentario pueda evaluar "con total libertad" el cambio de nombre y de símbolo hecho por el partido, así como la readmisión de los congresistas que renunciaron.

Sobre los cambios hechos por el partido, la bancada acordó continuar llamándose 'Peruanos por el Kambio' por respeto "a la población que los eligió bajo esa denominación" y "al plan de gobierno bajo el mandato del actual presidente, Martín Vizcarra".

Juan Sheput y Gilbert Violeta plantearon esta mañana su licencia temporal de la bancada Peruanos por el Kambio. A través de una carta dirigida a Jorge Meléndez, vocero de este grupo parlamentario, los legisladores señalaron que esta decisión se debe a la relación que tienen con algunos integrantes.

Luego de calificar como una "censura directa" los cuestionamientos del vocero Jorge Meléndez y de la vocera alterna Ana María Choquehuanca, ambos parlamentarios señalaron que en los próximos días la Comisión Política del partido decidirá su relación con la bancada.

"El uso de la descalificación personal como mecanismo de intimidación -basado en el número de congresistas y no en la razón- han significado una particular agresión a nuestro derecho de no sujeción a mandato imperativo, especialmente porque lo contrario significaría claudicar a nuestro derecho fundamental a pensar y opinar en ejercicio de libertad", señalan.

[#COMUNICADO] Luego de su reunión, el Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio (#BancadaPPK) ha llegado a los siguientes acuerdos por unanimidad: pic.twitter.com/NpMvhDPcsg — Bancada PPK (@PPKbancada) 5 de marzo de 2019