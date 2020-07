Bancadas piden pleno extraordinario para debatir prohibición de postulación a sentenciados

Acción Popular cuestionó que este tema no haya sido debatido en la sesión de ayer. | Fuente: Andina

Las bancadas de Acción Popular, Frente Amplio y Somos Perú han solicitado que se convoque a un pleno extraordinario para este domingo, 5 de julio, para debatir la reforma que prohíbe postular a personas sentenciadas en primera instancia por delitos dolosos, iniciativa que no fue incluida en la sesión de la víspera.

En diálogo con RPP Noticias, el vocero acciopopulista Franco Salinas lamentó que no se haya incluido este tema en la agenda de la sesión de ayer y acusó a “algunos grupos políticos” -sin mencionar cuáles- de esta omisión.

“Lo que la bancada de Acción Popular está solicitando es que se convoque a una sesión de un pleno extraordinario para mañana, 5 de julio, que termina la legislatura, porque la facultad del presidente del Congreso, la Mesa Directiva, de acuerdo con la agenda que apruebe la Junta de Portavoces, se puede llevar a cabo una sesión extraordinaria”, comentó.

“Candidatos sentenciados en primera instancia no pueden postular. Lamentamos que no se haya incluido en la agenda del Pleno, porque algunos grupos políticos no votaron a favor de que se incluya”, sentenció.

En la mañana, el congresista Rennán Espinoza, vocero de Somos Perú, señaló que el propio presidente Martín Vizcarra puede convocar a un pleno extraordinario con solo este tema en agenda, para que pueda ser debatido, ya que la presente legislatura recién acaba el domingo.



“No todo está perdido aún. El presidente de la Republica podría llamar para el día domingo a una sesión extraordinaria con un único punto en agenda: la prohibición de postulación a gente sentenciada. La legislatura termina a las 12 de la noche del domingo”, comentó en La Rotativa del Aire.

Al respecto, el analista político Juan de la Puente señaló esta alternativa es “posible”, y el jefe de Estado “puede hacer uso de esa prorrogativa para forzar una discusión”.

“Vizcarra puede cambiar la historia”

Vía Twitter, el congresista legislador Lenin Checco, vocero del Frente Amplio, exigió al presidente Martín Vizcarra que convoque a este pleno extraordinario, bajo el amparo del Inciso 6 del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú.

“Martín Vizcarra puede cambiar la historia. Desde la bancada del Frente Amplio le exigimos que haga uso de sus facultades y convoque a sesión extraordinaria con agenda única. Sentenciados no pueden ser candidatos o presidentes. ¡Convoque ya!”, demandó.



