"Es correcta": reacciones desde el Congreso a la orden de prisión preventiva y captura internacional contra Betssy Chávez

Betssy Chávez es investigada por su presunta participación y complicidad en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 | Fuente: Andina

Diversos parlamentarios se pronunciaron tras conocerse la decisión del Poder Judicial que ordenó cinco meses de prisión preventiva y captura internacional contra la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez Chino, quien actualmente permanece en la Embajada de México en Lima.

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se mostró a favor de la medida judicial, argumentando que la conducta de la investigada evidencia un claro riesgo procesal.

“La decisión que se ha tomado es correcta porque obviamente que hay peligro de fuga y ese es uno de los supuestos para una prisión preventiva. Y más notorio que eso y más claro no puede haber. Entonces, ¿qué hace asilada o pretendiendo asilarse en la Embajada de México? Quiere irse del país. Claro que sí”, manifestó Juárez.

Asimismo, la legisladora fujimorista hizo un llamado directo al Ejecutivo, exhortando al gobierno del presidente José Jerí a que no se le otorgue el salvoconducto para que Chávez no pueda abandonar el territorio nacional.

Lady Camones: "Hay que hacer respetar la soberanía"

Por su parte, la congresista Lady Camones adoptó una postura más drástica. Solicitó que las fuerzas del orden ingresen a la residencia diplomática para hacer cumplir la ley, desestimando la narrativa de persecución política.

“No es Betsy Chávez una perseguida política y en ese sentido el Gobierno tiene que tomar las decisiones para que ella se someta a la justicia. A mi parecer (incluso por la fuerza)”, declaró Camones.

La parlamentaria insistió en la necesidad de sentar un precedente de autoridad. “Hay que sentar un precedente para que cualquier político en el Perú no aduzca que hay una persecución política cuando realmente se trata de la posible ocasión de delitos. Deberían (ingresar a la embajada mexicana). Ya tenemos precedentes de otros países, así es que aquí hay que hacer respetar la soberanía y la autonomía de nosotros”, sentenció.

Como se recuerda, Betssy Chávez es investigada por su presunta participación y complicidad en el fallido golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.