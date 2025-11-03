Patricia Juárez señala que uso de cámara del Congreso en evento de Keiko Fujimori fue iniciativa del funcionario que renunció

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunció luego de revelarse que se utilizó una cámara del Legislativo durante el evento político en el que la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, anunció su precandidatura a la Presidencia de la República.

Según imágenes captadas por SOLTV, la cámara de video estuvo ubicada hacia el estrado donde Fujimori realizó el anuncio. La herramienta tenía un distintivo en el que se lee “Congreso de la República Registro Secuencial 25459 Inventario Físico General 2024”.

En diálogo con RPP, Juárez se mostró en contra del uso de los bienes del Congreso de la República para actividades privadas, como también lo señaló el Parlamento en un comunicado.

"Es lamentable lo que ha ocurrido, el Congreso de manera inmediata ha sacado un comunicado en donde ha señalado que es una iniciativa de la persona que, digamos, tomó ese equipo. La verdad es que no se me ocurriría que alguno de los jefes de esta persona le hubiera dado la orden, porque sería un verdadero despropósito y desatino", manifestó.

Según la parlamentaria, el funcionario involucrado en este hecho, quien presentó su carta de renuncia el 1 de noviembre, deberá responder si es que recibió la orden de un superior, o si fue por iniciativa propia.

"Considero que podría haber sido una iniciativa de la persona que ya ha presentado su renuncia. Tendríamos que preguntarle si es que ha tenido alguna dirección de alguna persona que le haya pedido que haga eso. Pero las personas que yo conozco y los funcionarios del Congreso, tienen por lo menos dos dedos de frente, que no se les ocurre una cosa semejante", remarcó.

En esa línea, dijo que los congresistas de Fuerza Popular que estuvieron presentes en el evento tuvieron "el cuidado necesario" para asistir sin que esto implique el uso de recursos o bienes parlamentarios.

Responde a PPK y López Aliaga

Por otro lado, rechazó los recientes pronunciamientos efectuados por otros candidatos en contra de Keiko Fujimori y su partido. Recientemente, el precandidato de Renovación Popular se refirió a Fujimori como "vaga", mientras que el expresidente y precandidato al Senado, Pedro Pablo Kuczynski, calificó a Fuerza Popular como un "partido-banda".

"Rechazo que se inicie esta campaña con insultos, con agravios, con adjetivos hacia especialmente una mujer candidata. Suena muy fuerte, muy agresivo que se utilicen este tipo de término (...) Creo que por lo menos (PPK) debería de ser educado y evitar referirse a partidos políticos de esa manera. Nosotros nos sentimos afectados que nos digan que somos una banda, porque no lo somos", señaló.

En el marco de la campaña electoral, aseguró que el exmandatario Martín Vizcarra viene desarrollando "una campaña de desinformación" respecto a la precandidatura de su hermano, Mario, a la Presidencia por el partido Perú Primero.

En esa línea, cuestionó a Mario Vizcarra por no contar con experiencia política y por su anunciada propuesta de indultar a su hermano y a los otros presidentes que actualmente se encuentran en prisión.

"Espero que el señor Vizcarra sea sentenciado, está inhabilitado ya por el Congreso en tres oportunidades, la verdad es que creo que es un pésimo mensaje a la ciudadanía, donde lo que está persiguiendo él es la impunidad", afirmó.