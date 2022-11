El pedido fue hecho por el congresista Héctor Ventura | Fuente: Congreso

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, solicitó este miércoles al titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, que le brinde la documentación de las órdenes de servicio que obtuvo la esposa de Bruno Pacheco, Graciela Palomino, quien fue contratada en este sector.

Mediante un oficio, el parlamentario pidió al ministro Sánchez que se le remita una copa fedateada de estas órdenes, en las que se muestren los documentos generados para el requerimiento y los que presentó Graciela Palomino Gómez para su contratación porque se ha encontrado una en la cual se le debía pagar 16 mil soles.

“Remita con carácter de urgente a esta Comisión, copia fedateada de las Órdenes de Servicios N° 890-2021 y N° 929 respectivamente. La información debe contener todos los documentos generados para el requerimiento y los presentados por la persona para su contratación”, se lee en el documento que Héctor Ventura subió a sus redes sociales.

El parlamentario añadió en su oficio que estos hechos denunciados en un reportaje periodístico “dejan entrever” que el titular del Mincetur estaría apoyando económicamente al exsecretario general de Palacio de Gobierno.

"Es una patraña"

Roberto Sánchez rechazó el último lunes haber prometido a Bruno Pacheco la entrega de dinero a su esposa a cambio de que no testificara ni aportara pruebas contra el mandatario.

“Ni con dólares, ni euros, ni soles, ni diplomacia ni nada. Es una patraña. Es absolutamente falso, el habría y la mención de un colaborador eficaz. [...] No tiene ni pies ni cabeza y como corresponde, en el proceso de investigación se verá”, aseveró en conferencia de prensa.

El ministro señaló estar dispuesto a colaborar con las investigaciones que disponga el Ministerio Público, siempre y cuando no existan "exageraciones" en las atribuciones fiscales.

Sánchez es acusado de sobornar a funcionarios del JNE

William Chávez, exsubdirector del diario 'El Puka', aseguró a RPP Noticias que el actual ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, habría pagado a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para salir electo como congresista en desmedro del Partido Morado.

Chávez afirmó que el mismo Sánchez le pidió apoyo para tener llegada al presidente Pedro Castillo, además, aseguró que el ministro le confesó los pagos para conseguir su curul en el Parlamento.

"Roberto Sánchez me decía que lamentablemente las cosas no se le habían dado y no había ganado su curul, pero que tenía una opción, que tenía conversaciones con gente del Jurado Nacional Electoral para que pudieran cambiar los votos, entre 8 000 y 10 000 votos, para favorecerlo a él y quitarle el curul a uno del Partido Morado", expresó en el programa Las Cosas Como Son.