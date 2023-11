Buscan erradicar el matrimonio infantil [INFORME]

En el Perú se han registrado 4 357 matrimonios infantiles entre el 2013 y el 2022, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)

De esta cifra, el 98.4 % se ha dado entre niñas y adolescentes de 11 a 17 años con hombres adultos. Solo en el 2020 se alcanzó un pico de 845 uniones.

Frente a esta realidad el Pleno del Congreso de la República aprobó el último jueves 2 de noviembre el texto sustitutorio del dictamen que poner fin al matrimonio de personas menores de edad.

Con esto, se prohíbe que las personas menores de 18 años contraigan matrimonio modificando así varios artículos de nuestro Código Civil.

La congresista Flor Pablo saludo la aprobación de esta iniciativa que, a su juicio, protegerá el derecho de las niñas y adolescentes a tener un proyecto de vida y evitará que se oculten casos de violación.

“Un no negociable, creo con esta ley, es que tenemos que prohibir el matrimonio de menores de 18 años, de menores de edad, y ver los elementos que puedan dar soporte a esta situación tan complicada, por la cual muchas adolescentes llegan a esta situación forzadas, como han dicho, por la familia, por la comunidad. No es que alguien decide y dice: ‘yo me voy a casar’. Hay una serie de situaciones que llevan a esta condición tan dura y que limita el desarrollo de las niñas”, sostuvo la legisladora.

La ley, aprobada con el respaldo de 113 congresistas, señala que toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio y esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad.

Algunos congresistas se abstuvieron

Se abstuvieron de votar los legisladores Gladys Echaiz, Víctor Cutipa y José Balcázar, quien ya se había mostrado a favor de mantener el matrimonio infantil en nuestro país.

Hasta antes de la aprobación de este texto sustitutorio, los adolescentes podían contraer matrimonio desde los 14 años con el consentimiento de sus padres.

Ahora la prohibición rige independientemente de la situación del adolescente ya que estos se encuentran en el proceso de desarrollo de su personalidad.

Se considera que al asumir de forma prematura esta responsabilidad se trunca sus expectativas y potencialidades.

La autógrafa de ley será remitida en los próximos días al Poder Ejecutivo

Susana Chávez, directora general de Promsex, consideró que con la aprobación de esta iniciativa se podrá hacer frente a la violencia de género en el país.

“Lo que se ha observado en estos casos es que estas niñas, por lo general, truncan su futuro porque después de un primer embarazo viene un segundo embarazo y son las que justamente empiezan una vida sexual reproductiva en total desprotección”, manifestó durante una entrevista en el programa La Rotativa del Aire.

La norma aprobada contiene una Disposición Complementaria Transitoria sobre posibilidad de que la menor de edad pueda solicitar la anulabilidad del matrimonio que haya contraído con anterioridad a la vigencia de la ley.

La autógrafa de ley será remitida en los próximos días al Poder Ejecutivo para que determine si la promulga en el diario oficial El Peruano o presenta observaciones al contenido de la norma.