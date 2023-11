Ministra de la Mujer considera histórica decisión del Congreso de eliminar matrimonio de menores de edad

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, indicó que “hoy es un día histórico” luego de que el pleno del Congreso aprobara la ley que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad.

“Debo saludar al Congreso de la República y a la presidenta de la Comisión de Justicia que han dado la talla. Nos hemos puesto en una línea que marca la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, indicó en el programa Nunca es tarde.

A ello, agregó que no era posible que el país tuviera una legislación que permitiera que adultos contraigan matrimonio con menores de edad y “que encubra, para nosotros, un caso de violación”.

“Hoy la normatividad da paso a un cambio trascendental. No más matrimonio infantil, no más matrimonios forzados, no más a ese sometimiento de las niñas a un adulto, que lo que hace es tener a una niña bajo su esclavitud, embarazo tras embarazo poniendo en riesgo su salud y ponen en cuestión un proyecto de vida”, puntualizó.

Nancy Tolentino precisó que el propósito de este dictamen es prohibir el matrimonio de menores de edad, pero “no versa con respecto a su ejercicio de su sexualidad a tener relaciones entre ellos”.

“Nosotros queremos que las adolescentes que se enamoran de otro adolescente estén informadas (sobre salud sexual), tengan todo el conocimiento para poder tomar una decisión”, señaló.

Pleno del Congreso aprobó ley que prohíbe el matrimonio de menores de edad

El Pleno del Congreso aprobó este jueves la ley que protege y garantiza los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes frente a prácticas nocivas como es el caso del matrimonio de personas menores de edad.

La iniciativa fue aprobada con 113 votos a favor, mientras que los congresistas Gladys Echaíz, Víctor Cutipa y José María Balcázar se abstuvieron. Luego, la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Janet Rivas, solicitó que la aprobación fuera exonerada de segunda votación, lo cual procedió.

Previamente el proyecto pasó por un cuarto intermedio, a fin de que no se deje ninguna ventana abierta para que los menores puedan contraer matrimonio.

De acuerdo con uno de los textos sustitutorios que constituyen la norma, ningún tutor o alguna persona con capacidad de ejercicio podrá contraer matrimonio con un menor de 18 años.

Se detalla también que para poder contraer esta unión ante un notario tendrán que hacerlo con la partida de nacimiento de ambas personas, entre otros requisitos.