El parlamentario criticó la exposición de los ministros sobre los presupuestos de sus sectores | Fuente: Andina

El congresista Carlos Anderson expresó sus críticas hacia el gabinete de Betssy Chávez asegurando que es solo "de choque". En ese sentido, sostuvo que no les importa la gestión de gobierno luego de escuchar la presentación de los ministros en el pleno del Congreso donde solo dieron una lista de gastos.

"Este es un gabinete político, de choque, que no le interesa realmente lo que implica la gestión de gobierno, lo que me sorprende es que el propio ministro de Economía se haya prestado a eso, sugiriendo que si no le aceptan o le cambian una coma (a su proyecto de ley) iba a hacer cuestión de confianza. Él sabe que si no se llega a un acuerdo a las 12 de la noche de este miércoles, lo único que va a pasar es que la versión del Ejecutivo tiene fuerza de ley", afirmó.

Carlos Anderson reiteró además sus cuestionamientos a la designación de Betssy Chávez como primera ministra y aseguró que Aníbal Torres continúa liderando la PCM.

"No olvidemos que ella fue censurada por el Congreso por su incapacidad frente al Ministerio de Trabajo, pero como este es el gobierno del mundo al revés, cuando peor lo haces más te premian, termina de primera ministra. (Sobre designación de Aníbal Torres) le hace poco favor a Chávez porque básicamente yo diría que él sigue al frente de la PCM es él, lo que pasa es que necesitaban una cara más joven, femenina. El primer ministro sigue siendo el señor Aníbal Torres", expresó.

El parlamentario señaló que se trata de una situación en el Congreso de “matar o morir” ante las intenciones del Poder Ejecutivo.

Nueva denuncia contra Castillo

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó nueva denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo, el exprimer ministro, Aníbal Torres y los miembros del gabinete ministerial que firmaron el acta sobre la denegación fáctica de la cuestión de confianza.

"Hoy presento Denuncia Constitucional contra Castillo, el expremier Torres y todos los ministros que firmaron el acta del consejo, donde el gobierno interpreta a su antojo la respuesta a la cuestión de confianza. ¡Nadie está por encima de nuestra Constitución y las leyes peruanas!", escribió la parlamentaria a través de sus redes sociales.

El último domingo 27 de noviembre, se dio a conocer mediante la web de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el acta de la sesión en la que se revisó "el rechazo de plano de la cuestión de confianza" realizado por la Mesa Directiva del Parlamento y notificado al Ejecutivo.