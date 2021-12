Carlos Anderson estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El congresista Carlos Anderson, de Podemos Perú, calificó de “canallada” la moción de censura presentada por el legislador Guillermo Bermejo (Perú Libre) contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

“Esto es sencillamente una canallada. Es realmente ridículo que alguien que pertenece a un partido que invita abiertamente al señor (Evo) Morales para que intervenga en la política nacional del Perú, donde el presidente llama al presidente de México y le dice ‘ayúdenme, venga por acá’; es decir, invita a terceros a intervenir en la política nacional del Perú; se venga a rasgar las vestiduras por algo que ha sido armado con sus pares en España”, dijo en Ampliación de Noticias.

Como se recuerda, el oficialista Guillermo Bermejo presentó una moción de censura contra María del Carmen Alva, luego de que el semanario Hildebrandt en sus trece denunciara que la acciopopulista solicitó un pronunciamiento en contra del Gobierno durante un viaje a España.

“Es una gran cortita de humo, porque lo que deberíamos estar discutiendo hoy día es la presencia del presidente (Pedro Castillo) ante un fiscal, lo que tendríamos que estar discutiendo realmente es lo que ha pasado en Breña, algo para lo cual el presidente hasta ahora se niega a dar alguna respuesta”, manifestó Anderson.

No a las facultades

En otro momento, el representante de Podemos Perú se mostró en contra de que el Congreso le otorgue al Ejecutivo facultades delegadas para legislar en materia tributaria.

“No le debemos dar ni por asomo facultades para que legisle en materia tributaria, primero, porque la tributación es un tema que es básicamente discutido en el Congreso. En los últimos veintitantos años, no ha habido un solo caso de delegación al Ejecutivo para que legisle en materia tributaria”, comentó.

“Dar facultades para legislar un tema tan sensible necesita de máxima confianza y si algo no genera este Gobierno es confianza. Y si algo no me genera a mí, que soy un técnico, este equipo económico no me genera ninguna confianza”, añadió.

Para Carlos Anderson, el Gobierno no está tomando “el toro por las astas” en temas tan económicos. “Los verdaderos problemas del país no están en la tributación, lo que necesitamos es impulsar la economía, reavivar el espíritu empresarial y todo eso se hace a partir de la confianza y de programas específicos que no hemos visto”, sentenció.



