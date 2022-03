Carlos Anderson, excongresista de Podemos Perú. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el congresista Carlos Anderson se pronunció tras apoyar la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente en contra del mandatario Pedro Castillo.

Al respecto, el parlamentario señaló que su voto responde a la necesidad de reafirmar los valores en la política.

“Si en algo ha fallado el presidente durante todos estos meses de gobierno, es justamente en el aspecto moral y ético de la gestión del Estado y lo ha hecho al nombrar a personas que jamás debieron ser nombradas, lo ha hecho de manera sistemática: bajarle el nivel a todos los estamentos del Estado, poniendo en peligro la gestión del país en todos los aspectos”, señaló.

“En segundo lugar, tenemos una cultura de la mentira. Sinceramente creo que no podemos como país seguir bajo un gobierno al que no le preocupa tener como ministro a alguien que ha estado involucrado en un homicidio. Lo declararon inocente pero en dos homicidios con una piedra. Creo que tenemos que devolverle a la política un sentido moral y ético y el presidente no puede seguir en esta actitud de simplemente evaluar lo que significa el papel de la presidencia”, agregó.

Cuestionamientos al Ejecutivo

En la misma línea, Anderson mencionó que parte del entorno del presidente se encuentra “perseguido por la justicia”. Añadió que, durante su presentación en el hemiciclo, el mandatario mostró “soberbia” porque sabía que no se lograrían los votos para una vacancia presidencial.

“Es evidente que necesitamos reformas de carácter político para no seguir viviendo en este constante jaleo entre el Ejecutivo y el Legislativo, necesitamos mejorar la forma de comunicación. Necesitamos sobre todo un poco de humildad de parte del Ejecutivo porque son ellos quienes tienen la sartén por el mango, porque tener el manejo del presupuesto es la forma de manejar el Congreso de la República”, dijo.

“Para poder avanzar el Ejecutivo tiene cambiar de equipos, tiene que finalmente entender que el poder y la inteligencia de las mujeres no puede seguir ausente. Ayer vinieron seis ministros y ninguna mujer, ni siquiera para representar al gabinete piensan en las mujeres y en su contribución al país. Necesitamos también que tengan gestores, porque realmente el país, que tiene todas las oportunidades del mundo para crecer a dos veces la velocidad a la que estamos creciendo, necesita gestores experimentados independientemente de la visión política”, finalizó.

NUESTROS PODCAST

Abogado de Castillo: gestión pública del presidente no tiene relación con la moción de vacancia - Entrevistas ADN

José Palomino Manchego, quien defendió al mandatario ante el pleno del Congreso, argumentó que el presidente tiene poderes absolutos por la gobernabilidad.