El vocero de Fuerza Popular Carlos Tubino arremetió contra el fiscal del caso Odebrecht José Domingo Pérez a través de Twitter. Calificó al fiscal como ‘Héroe de barro’ y agregó que “la paz no reinará en el corazón de esta persona en esta Navidad”.



“¡El odio/enfoque de la mayoría de los diarios de la prensa nacional, ha creado un Héroe de Barro, que no ha escatimado esfuerzos en construir su imagen sobre sufrimiento de sus semejantes! ¡La paz NO puede reinar en los que hacen mal uso de la justicia encarcelando Inocentes!”, dijo.



En un mensaje anterior, Tubino afirma que el fiscal Pérez “ha impulsado la injusticia de los hombres” contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Además, no tuvo buenos deseos para el fiscal: “¡No lo quisiera, pero los sufrimientos que origina regresan!”.



En un último tuit. Dijo que sus mensajes reflejan el “fruto de [un] sufrimiento que veo en las personas que están en cárcel injustamente, impulsadas por esta persona insensible al dolor que origina en sus semejantes”



Por si fuera poco, el congresista fujimorista, aseguró que todo da vueltas y que José Domingo Pérez “podrá tener aplausos, pero en la soledad su conciencia no le dará paz”.



