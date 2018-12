Carlos Tubino critió al presidente del Congreso, quien es miembro -con licencia- de su bancada. | Fuente: Foto: Composición RPP (Fotos de Congreso) / Video: RPP

La tensión en Fuerza Popular por la decisión de Daniel Salaverry de autorizar la formación de nuevas bancadas se agrava. En entrevista con RPP Noticias, el vocero del grupo fujimorista, Carlos Tubino, acusó al presidente del Congreso de actuar sin “transparencia” y de tratar el Parlamento “como una chacra” por esta medida, que se tomó acatando una resolución del Tribunal Constitucional y con la que dos bancadas ya han pedido ser reconocidas. Una de estas, Cambio 21, está conformada por legisladores que renunciaron a la bancada naranja.

Carlos Tubino, en diálogo con La Rotativa del Aire, criticó la decisión del Tribunal Constitucional y dijo que el Consejo Directivo del Congreso -en el que participan 28 congresistas de todas las bancadas- había acordado enviarla a la Comisión de Constitución para que lo interprete. “En una falta de transparencia que nos sorprende del presidente del Congreso, no convocó nuevamente al Consejo Directivo (…) ni llamó a la Comisión de Constitución y le dice ‘¿qué estas esperando?’, cualquier cosa”, comentó.

“Ayer [miércoles], sale con un as bajo la manga, en forma sorpresiva y poco transparente, a decir que tenía que tomar una decisión. ¿Y qué pasa con el Consejo Directivo? No, así no”, dijo Carlos Tubino sobre Daniel Salaverry. El vocero fujimorista aseguró que juntarán las 10 firmas necesarias -según el reglamento- para que el Consejo Directivo se reúna y vea esta tema. Cuestionado sobre para qué buscan que buscan esta reunión, respondió “el presidente del Congreso no puede tratar el Congreso como una chacra”.

Daniel Salaverry envió este miércoles una carta a la Oficialía Mayor en la que dispone el registro de las nuevas bancadas que lo soliciten. En el documento, el presidente del Congreso cita la sentencia del TC que establece que no está prohibida la renuncia de congresistas a sus agrupaciones. Poco después, la bancada de Fuerza Popular le pidió convocar una Junta de Portavoces para "analizar" el tema.

En diálogo con el programa Nada Está Dicho de RPP Noticias, Daniel Salaverry defendió su decisión y respondió a la bancada fujimorista que "no hay temas pendientes en la Junta de Portavoces". Además, se refirió a su vicepresidente, el también fujimorista Segundo Tapia, quien tildó su decisión de "nula" a través de Twitter. "Entiendo que el tuit que ha puesto Segundo Tapia es producto de la desinformación", comentó el presidente del Congreso.

En su entrevista con RPP Noticias de este jueves por la mañana, Carlos Tubino también criticó a Daniel Salaverry porque "últimamente se le han visto haciendo cosas que nos han sorprendido". Como ejemplo de esto mencionó su oposición a la ley de financiamiento ilegal de partidos, apoyada por Fuerza Popular. "Cuando un presidente del Congreso tiene una ley [con la] que no está de acuerdo, va a su curul y muestra su desacuerdo. Eso hace una personas transparente y correcto. ¿Qué hizo últimamente el presidente del Congreso? ¡Se para y se va a su casa!".