Lady Camones sobre caso 'Los niños': Si la Fiscalía considera denunciar a Juan Mori e Ilich López está "en toda su facultad"

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, aclaró este jueves que la Fiscalía de la Nación está en toda su facultad de denunciar a los parlamentarios Juan Carlos Mori e Ilich López, excluidos del informe final de la denuncia constitucional que propone acusar ante la Comisión Permanente a cuatro congresistas por el caso "Los niños".

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Lady Camones explicó que la congresista Norma Yarrow, según la declaración de testigos y documentación, no había encontrado "indicios suficientes" para acusar constitucionalmente a Juan Carlos Mori e Ilich López.



"Se hace la salvedad que al no haberse incluido a ellos, esto no limita las funciones de la fiscal de la Nación, si ella considera que ellos sí tienes indicios razonables, de repente pueden haber pruebas a nive de Fiscalía que nosotros desconocemos en el Congreso", dijo,

Lady Camones precisó que la denuncia contra seis congresistas por el caso "Los niños" fue presentada por la parlamentaria Patricia Chirinos el 2022 y no por la niscal de la Nación. Además, indicó que se sabe que existe un proceso de investigación a nivel de Fiscalía, donde Juan Carlos Mori e Ilich López están siendo también investigados.

"Si la Fiscalía considera, porque tiene indicios razonables de la comisión presuntos delitos, denunciarlos está en toda su facultad. La decisión de la Subcomisión no limita las funciones de la Fiscalía", insistió.

Asimismo, Lady Camones señaló que hasta el momento no existe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales "ninguna denuncia" respecto a 17 congresistas que vieron allanadas sus viviendas y oficinas por la Fiscalía de la Nación.

"No existe una denuncia sobre el caso que reciéntemente ha ocurrido, no existe una denuncia. Yo entendería que otorongo no come otorongo, si es que ellos hubiesen sido sujetos de investigación en esta denuncia, la 300, y sobre ellos se hubierse archivado. Solamente fueron denunciados seis y de esos seis a cuatro se les ha determinado acusar por vota mayoritario y respecto a dos archivar", expresó.

Con 12 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la DC 300 que recomienda acusar a los congresistas Jorge Flores Ancachi, Felipe Doroteo, Darwin Espinoza y Elvis Vergara fueron acusados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado peruano.

Moción de vacancia contra Boluarte

Por otro lado, Lady Camones aclaró que su bancada de Alianza Para el Progreso no votará a favor de admitir una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, presentada por varios parlamentarios a raíz de las muertes registradas durante las protestas sociales que se llevaron a cabo en diversas regiones del país.

La parlamentaria precisó que se requieren del voto de 52 congresistas para que la moción de vacancia se admitida a trámite y luego pasaría a debate e invitación a la Jefa de Estado para hacer sus descargos.

"Nos hemos reunido como bancada y (hemos decidido) no apoyar, ni la admisión, ni mucho menos aprobar una vacancia por quien es hoy en día la presidenta de la República, estamos viviendo una crisis social, política y sumado a los desastres naturales que están afectando a muchas regiones, acrecentar la crisis política no sumaría en nada a la gente", manifestó Lady Camones.

