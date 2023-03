Lady Camones sobre recientes feminicidios: "Tenemos un serio problema de salud mental en nuestro país"

Lady Camones se mostró también a favor del informe que recomienda acusar a 'Los Niños' | Fuente: Congreso

La congresista Lady Camones aseguró que consultará al gobierno si se ha reglamentado la Ley de Salud Mental aprobada por el Congreso. Esto debido los recientes feminicios y casos de violación sexual contra mujeres que se han dado en el país, los cuales no podrían ser cometidos por personas mentalmente sanas según la legisladora.

"La Ley de Salud Mental si no me equivoco me parece que aún no tiene reglamentación por parte del Ejecutivo y es un tema que nosotros debemos impulsar, dejar de lamentarnos y tomar acciones. Me comprometo a hacer la consulta al gobierno y si ya está reglamentada fiscalizar su cumplimiento y si no hay reglamento ponernos manos a la obra", manifestó en el programa La Rotativa del Aire edición noche de RPP Noticias.

Lady Camones enfatizó que en el Perú hay una situación complicada sobre la salud mental que no se viene atendiendo. En ese sentido reconoció que en lugar de que las instituciones se lamenten lo ideal es proponer soluciones para hacer frente a este problema.

"Tenemos un serio problema de salud mental en nuestro país y lamentablemente a la fecha no tenemos estos trabajos de prevención a través del Ministerio de Salud o de una labor coordinada con el Legislativo para ver qué podemos hacer porque es un tema en el cual ambos poderes debemos sentarnos y analizar", añadió.

Solo en marzo se ha reportado el caso de una mujer quemada viva por su expareja, una joven en Arequipa violada por dos sujetos y una menor de 11 años que fue atacada por no dejarse abusar sexualmente.

Caso 'Los Niños'

Lady Camones, quien también es presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se mostró de acuerdo con el informe que recomienda denunciar a cuatro parlamentarios de Acción Popular señalados como 'Los Niños'. Sin embargo, indicó que los dos congresistas absueltos en el documento, lich López y Juan Carlos Mori, no significa que están exentos de que el Ministerio Público de todas maneras los incluya en una denuncia penal.

"Este informe final sustentado por la congresista Norma Yarrow no limita las funciones de la fiscal de la Nación respecto a que si ella considera o encuentra algunos indicios razonables de la comisión de un presunto delito ella sí podrá formular una denuncia constitucional", aclaró.

La parlamentaria Norma Yarrow fue la encargada de sustentar el informe de la denuncia impulsada por la legisladora Patricia Chirinos de Avanza País. En declaraciones a la prensa explicó por qué Juan Carlos Mori e Ilich López fueron absueltos.

"Ellos no aparecen en ninguna de las investigaciones en tanto que a los demás congresistas sí se les vincula inclusive con algunos colaboradores eficaces con reconocimiento fotográfico. Si la Fiscalía va a ampliar (las indagaciones) eso ya es un trámite que va a continuar", señaló la parlamentaria.