Silvia Monteza | Fuente: RPP

La congresista de Acción Popular Silvia Monteza se refirió a la denuncia constitucional en contra de seis de sus correligionarios, sindicados como ´Los Niños´, y aseguró que, de existir pruebas contundentes, su bancada no pretenderá blindarlos. Ante la iniciativa impulsada por Patricia Chirinos, de Avanza País, Monteza Facho indicó que será la subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) la encargada de analizar el caso.

"Creo que la democracia es saludable, es parte de nuestras funciones de fiscalización. Supongo que la congresista Patricia (Chirinos) ha recolectado pruebas para hacer esa denuncia constitucional. Lo hará, supongo, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá que analizar. Y si hay pruebas contundentes, tengan la plena seguridad de que nosotros no vamos a blindar a nadie", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, señaló no estar de acuerdo con que dichos integrantes de su grupo parlamentario hayan asumido comisiones o responsabilidades en su bancada.

"No estamos de acuerdo. Me ratifico de que los seis congresistas involucrados no debieron asumir ninguna comisión, ninguna responsabilidad dentro de la bancada. Quizá eso fue un poco la fricción que hemos tenido, pero, como siempre se dice en democracia la mayoría manda", aseveró.

Finalmente, exhortó al Ministerio Público que sea célere con las investigaciones para tomar las medidas que corresponden.

"Respetamos las decisiones. No compartimos varias cosas, pero somos una bancada que tenemos que seguir para adelante. La justicia tiene que agilizar. Esperemos que la fiscal dé celeridad a estos casos y nos pueda demostrar que estos señores sí están involucrados para tomar acciones inmediatas", precisó.