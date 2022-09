Marita Barreto | Fuente: EDITORA PERU

La fiscal superior Marita Barreto presentó este miércoles un documento ante la Fiscalía de la Nación para que investigue los presuntos ilícitos en el retiro y reposición del coronel PNP Harvey Colchado de la División de Búsqueda de la Digimin.

La también jefa del Equipo Especial contra la corrupción del Poder señaló que la destitución de Colchado “contraviene lo establecido la Ley de la Carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú”.

Barreto, quien investiga al presidente Pedro Castillo por ser presuntamente el líder de una organización criminal, señaló que al retirar al coronel Colchado se habría incurrido en usurpación de funciones y abuso a la autoridad. La fiscal superior consideró que existen “permanentes actos de obstrucción al Equipo Especial”.

En el documento presentado por Barreto se precisa que el cambio de Colchado tuvo la autorización del exitular de la Digimin Whitman Ríos Adrianzen, removido de su cargo el último martes.

“Estos hechos resultan arbitrarios, y causan perjuicio a la función de persecución del delito del Ministerio Público", apunta la fiscal y solicita la intervención del ministerio Público.

Harvey Colchado fue relevado y restituido

Alrededor de las 8.00 p. m. del último lunes 12 de setiembre se difundió un documento que disponía la remoción del coronel PNP Harvey Colchado del cargo de jefe de la División de Búsqueda (DivBus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin). El oficio llevaba la firma del coronel Luis Sánchez Lira y se ordenaba ordenó colocar al comandante PNP Mario Alfredo Hidalgo Yen.

No obstante, en menos de cinco horas, el Ministerio del Interior comunicó que Harvey Colchado no sería removido del cargo y que el titular del Mininter, Willy Huerta, no autorizó el comunicado.