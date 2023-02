Caso 'Los Niños': Zamir Villaverde y Aníbal Torres respondieron ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Zamir Villaverde asistió de manera presencial a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA | Fotógrafo: ERNESTO ARIAS

Esta mañana se llevó a cabo la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la parlamentaria Lady Camones, en la que se escuchó las declaraciones de los testigos relacionados al caso ´Los Niños´. La denuncia constitucional DC 300 involucra a los congresistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara. A ellos se les imputa la infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución, así como también la comisión de los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias.

Participaron de la sesión el empresario Zamir Villaverde, el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres y el coronel PNP Harvey Colchado. También estaba prevista la presencia de Salatiel Marrufo, ex jefe del gabinete de asesores de Geiner Alvarado, pero su defensa justificó su ausencia y argumentó que la reunión se cruzaba con una diligencia en el Ministerio Público en condición de colaborador.

Zamir Villaverde, Aníbal Torres y Harvey Colchado respondieron preguntas en la SAC

Zamir Villaverde

Iniciada la sesión, el primero en participar fue el empresario Zamir Villaverde. Durante su intervención, precisó que no conocía a ´Los Niños´ y que, con respecto a su relación con el exministro Juan Silva, no podía dar detalles para no interferir con las investigaciones del Ministerio Público.

"No conozco a los congresistas, tampoco me he reunido con ellos (...) No les he entregado ningún dinero a razón de que no los conozco (...) Al señor Juan Silva lo conocía, era el ministro de Transportes. (Pero) esta información se encuentra en una carpeta reservada en el Ministerio Público y, a efectos de no interferir con sus investigaciones, me reservo el derecho de esa pregunta", respondió.

Aníbal Torres

Por su parte, el ex primer ministro Aníbal Torres precisó que se reunió con algunos de los involucrado en el marco de un Consejo de Ministros Descentralizado; no obstante, aseguró que no se le pidió ningún tipo de intercambio fuera de la ley para beneficiar al expresidente Pedro Castillo.

"El 18 de abril de 2022 me reuní con dirigentes de Ucayali a fin de escuchar sus principales demandas vinculadas a la formalización de predios, desarrollo agrario y acceso a combustibles. En esa reunión participaron el congresista Elvis Vergara, de Acción Popular; Jeny López, de Fuerza Popular; y Francis Paredes, de Perú Libre (...) Nunca (congresistas de AP le solicitaron algún pedido indebido a cambio del voto de confianza al expresidente Pedro Castillo) y no me consta (que congresistas de AP le hayan pedido algún acto indebido al ex jefe de Estado a cambio del voto de confianza)", manifestó.

Harvey Colchado

Finalmente, el coronel PNP Harvey Colchado indicó que, de acuerdo con declaraciones de colaboradores eficaces, congresistas sindicados como ´Los Niños´ acordaron "blindar" a Castillo Terrones a cambio de "manejar" los ministerios.

"Esta investigación la hemos iniciado en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en mérito a declaración de colaboradores eficaces. Tenemos conocimiento de la presunta participación de algunos congresistas denominados ´Los Niños´ por la declaración del colaborador eficaz de clave 03-2021 y el colaborador eficaz 04", culminó.