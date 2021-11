César Acuña, líder de Alianza para el Progreso. | Fuente: Andina

El excandidato presidencial y líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, aseguró que su bancada apoyará la interpelación y posible censura del ministro de Defensa, Walter Ayala.

Asimismo, recalcó que la bancada de APP no apoyará la delegación de facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria.

“Nosotros como bancada vamos a apoyar la interpelación y luego la censura al ministro de Defensa. Además, adelanto que APP no le va a delegar facultades en temas tributarios. Hoy más que nunca nosotros como partido defender lo que va por el bien del país”, expresó para RPP Noticias.

El empresario también lamentó que el presidente Pedro Castillo mantenga al ministro Ayala en su Gabinete y descartó que haya tenido una reunión a escondidas con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“Le pido públicamente al presidente que no por una persona sacrifique su Gabinete y menos que por una persona sacrifique al país. Hoy más que nunca necesitamos un presidente que tome decisiones y piense en el país,que no defienda a personas que defienda al país”, manifestó.

“El motivo central (de la reunión con Mirtha Vásquez) fue agradecer a la bancada porque se le dio el voto de confianza. Que quede claro que yo no tengo nada que negociar. Mi interés es el país. Ha habido algunos malintencionados, que dicen que me reuní a escondidas. Eso no es cierto, fue en mi casa”, aseveró César Acuña.





