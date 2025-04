Ernesto Bustamante rechazó una posible censura del ministro de Salud por caso del suero fisiológico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ernesto Bustamante, parlamentario de Fuerza Popular, indicó este lunes que no apoya que el ministro de Salud, César Vásquez, sea censurado por las muertes generadas por el suero fisiológico fabricado por Medifarma que fue observado por su cartera.

En declaraciones a Prueba de fuego de RPP TV, el legislador señaló que censurar al ministro significaría perder la dirección en el sector salud, en un momento en el que se requiere gestión ante la problemática del desabastecimiento del suero fisiológico y la responsabilidad de la empresa por las muertes y afectados.

“No, yo no tengo la idea de que [la censura] deba ocurrir; al contrario, se necesita que mantengamos una dirección en el sector salud. Él ya tiene más de un año en la gestión y me parece que, en este momento, es justamente cuando no se debe cambiar de jinete”, manifestó.

A favor de interpelación

Bustamante sostuvo que es partidario de que los ministros puedan ser interpelados, pues de esta forma se permite a los parlamentarios ejercer su rol de fiscalización a los miembros del Ejecutivo.

Asimismo, dijo que la invitación de los ministros a las comisiones les permite realizar preguntas más espontáneas, mientras que en las interpelaciones se presenta un pliego sobre el que el funcionario del Gobierno puede trabajar.

“Por ejemplo, hoy estuvo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, en la Comisión de la Mujer y allí las preguntas son espontáneas, pero si se le interpela las preguntas vienen en un pliego que se le presenta con anticipación suficiente, como para que pueda desarrollar su esquema de manera razonable”, indicó.

Digemid "no hace su trabajo"

El legislador fujimorista también criticó el rol de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) en el caso de las muertes por la aplicación del suero de Medifarma y dijo que dicha dirección no ha cumplido su trabajo.

“Lo que refleja esto es que tenemos una Digemid que no hace su trabajo, que no ha sabido empujar y no supo en este caso empujar a la empresa Medifarma a que tuviera sistemas de control de calidad a prueba de fuego y es muy importante, porque se está jugando con la salud de los peruanos”, sostuvo.