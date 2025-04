Ventura sobre mociones de interpelación: Fuerza Popular no es "un partido de entorpecer las funciones de los ministros"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la moción de interpelación aprobada por el pleno contra el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, y sobre las otras mociones presentadas el último jueves contra los titulares de Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, y Desarrollo e Inclusión Social.

Al respecto, el parlamentario fujimorista consideró que las 4 últimas mociones de interpelación generan "un poco de desestabilidad laboral, económica, jurídica, puesto que nuevamente queremos un poco incomodar tal vez la gestión de algunos".

En esa línea, aseguró que su partido es de oposición, "pero constructivo", y que no busca "entorpecer" las funciones de los miembros del Gabinete ministerial. Además, señaló que, desde el Congreso, se debe dar a la presidenta Dina Boluarte los "espacios" para que pueda conducir el país.

"Somos un partido de oposición, pero constructivo, siempre digo yo. No somos un partido de oposición y de estar pechando constantemente al Ejecutivo, de entorpecer las funciones que tienen nuestros ministros", indicó.

"En principio, desde Fuerza Popular, siempre hemos respetado todo procedimiento constitucional, todo orden democrático, el estado de derecho es fundamental [...] Desde Fuerza Popular y desde el Congreso, siempre hemos estado solucionando los problemas que ha debido realizar el Ejecutivo, y esto deviene ya desde la elección de Pedro Castillo [...] Tenemos ahora a la presidenta Boluarte, a quien tenemos que brindarle, desde el Congreso de la República, los espacios necesarios para que ella pueda conducir las riendas del país", resaltó.

Asimismo, dijo que presentar las 4 mociones de interpelación "sería complicado" y que, con ello, "vamos a desestabilizar el aparato estatal".

"Por supuesto que [los ministros] tiene[n] sus errores, pero primero hay que ver el sustento de esas interpelaciones y luego ver que, efectivamente, eso nos va a traer la solución pronta", aseveró.

"Pero, mientras tanto, creo que es importante que ahora haya un trabajo en consenso, un trabajo articulado entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque, a mí personalmente, no me es razonable y no nos va a generar ninguna solución estar enfrentados y estar utilizando estos mecanismos legales para poder frenar las actividades que queremos hacer desde el Congreso de la República y desde el Ejecutivo", alegó.

Interpelar a Gustavo Adrianzén por la inseguridad "es prematuro"

Respecto a la interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, que tendrá lugar el próximo miércoles, 9 de abril, Ventura Ángel dijo que le parecía prematuro que Gustavo Adrianzén deba responder por la inseguridad ciudadana, dado que recientemente se designó a un nuevo ministro del Interior.

"Creo que hay que ver, por lo menos, el desempeño que tenemos del ministro del Interior, cómo es que va a poder encauzar el trabajo que él tiene, un trabajo muy difícil que tiene. Entonces todo ello comprende esperar un tiempo razonable e, inclusive, de ahí se puede utilizar el mecanismo de la interpelación o censura y convocar [a Adrianzén] al Congreso de la República", indicó.

"Tenemos a un nuevo ministro que debe darnos resultados pronto. Interpelar a razón de la inseguridad ciudadana al premier sería un poco prematuro, considerando de que la interpelación es una herramienta constitucional. Pero no podemos atribuir esta responsabilidad ahora mismo, ya que se ha cambiado un nuevo ministro, y esperemos que el ministro tenga las cosas claras, tenga estrategias, tenga inteligencia para poder abordar esta situación tan compleja como es la inseguridad ciudadana", agregó.

El congresista indicó también que la bancada fujimorista aún no se ha reunido para definir una postura sobre las interpelaciones que se impulsan desde el Parlamento.

"Personalmente, le comento, no hemos tratado esto en bancada […], no hemos tratado los temas [...] No hemos tenido los tiempos necesarios para poder reunirnos, y si es que existe una interpelación o una decisión de convocar al premier, por supuesto, si cabe la oportunidad y hay un sustento razonable es un mecanismo constitucional y también nos permite, desde el Reglamento del Congreso, solicitar la presencia del premier. Pero, mientras tanto, creo que es importante que ahora haya un trabajo en consenso, un trabajo articulado entre el Ejecutivo y el Legislativo", enfatizó.

Finalmente, el parlamentario consideró que una tarea pendiente es una "reforma total" del sistema de justicia.

"Mire, la situación en la que vive la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público que se ha convertido en un nuevo partido político […] por las conductas, por las resoluciones, disposiciones que emite, por las investigaciones que archiva y de manera irregular. También aunado al Ministerio del Interior, el Poder Judicial. O sea, habría que hacer una reforma total del sistema de justicia, y no solamente ceñirnos en el Ministerio del Interior o en nuestra Policía Nacional [...] No solamente es [tema] de la Policía, también tenemos el tema de la inseguridad del sistema de justicia", culminó.