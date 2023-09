Congresista Cheryl Trigozo sobre su participación en conciertos de cumbia: "Me invitan a cantar por mi arte"

Congreso Congresista Cheryl Trigozo justifica haber cantado en conciertos de cumbia: "Me invitan a cantar por mi arte"

La congresista de Alianza para el Progreso (APP), Cheryl Trigozo, negó que haya cometido alguna irregularidad luego de que un informe del medio El Foco señalara que se presentó como cantante con su orquesta de cumbia “Sonido 2000” durante el 2022 en Chile.

En declaraciones a RPP Noticias, la legisladora descartó haber faltado a alguna comisión o pleno del Parlamento.

"Si me investigan, sería prudente que me inviten (a la comisión de Ética). Yo no tengo ningún problema de poder sustentarlo. No falté porque justamente viajé un día lunes y no sesionaron en Cultura. Fue hace dos años si mal no recuerdo y no me ausenté de ningún almuerzo, no falto a ningún pleno ni a mis trabajos", declaró.

"El trabajo parlamentario es 365 días al año, nosotros no tenemos vacaciones, no tenemos nada. Sin embargo, cuando hay un fin de semana, ya sea un evento social, chocolatada que me inviten, pues a cantar por mi arte, yo no puedo desmerecer ese favor que a veces me pide la gente", agregó.

Cheryl Trigozo rechazó también que el asesor principal de su despacho congresal, Miguel Carrión, haya fungido como manager de la agrupación. Ella indicó que esta persona es una auxiliar que le hace el servicio de chofer, porque es un funcionario 'multifunciones'.

"No es de todos los fines de semana. La manager y dueña de la agrupación es la señora Mari Reátegui Alvarado, ella es mi mamá. Él (Miguel Carrión) trabaja desde hace muchos años conmigo, es mi asistente, que me acompañe no tiene nada de malo. Es mi asistente, mi conductor personal. Recibe un sueldo del Parlamento, pero es multifunciones, es un auxiliar. Él no es un asesor", manifestó.

Inician investigación a Digna Calle

La Comisión de Ética aprobó el pasado lunes, con 15 votos a favor y 1 en contra, el informe de calificación que recomienda iniciar una investigación contra la congresista Digna Calle, por solicitar licencias constantes para no asistir de forma presencial al pleno del Parlamento.

Calle comenzó a pedir licencias para viajar a Estados Unidos en enero pasado y permanecer ausente del Legislativo. Ella ya regresó al país, pero aún así no acude a sus labores presenciales.

Digna Calle anunció en el programa Cuarto Poder que no irá a los plenos de manera presencial y que seguirá participando de manera virtual. En ese sentido justificó su decisión señalando que el reglamento se lo permite.