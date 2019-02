Héctor Becerril enfrenta tres denuncias presentadas por dos congresistas de Frente Amplio y una de Nuevo Perú. | Fuente: Andina

La Comisión de Ética Parlamentaria lleva a cabo este lunes una sesión extraordinaria para analizar la denuncia contra el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril por su presunta vinculación en el cobro de coimas a cambio de la adjudicación de obras públicas y la red "Los temerarios del crimen" en Chiclayo.

La sesión extraordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria fue convocada para las 10 de la mañana en la Sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

La presidenta de este grupo de trabajo, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) confía en que haya el quorum necesario para realizar la sesión. Tienen que estar presentes al menos seis de 10 integrantes de la Comisión.

"Desde que asumí la presidencia de la comisión, no he tenido un probelma en ese sentido [falta de quorum]. Espero hoy tampoco tenerlo. Efectviamente, es una sesión extraordinaria, pero creo que no va a haber mayor conflicto, ya hay miembros que han declarado a algunos medios que asistirán".

Sánchez también informó que se evaluará la denuncia formulada por el congresista Marco Arana (Frente Amplio) contra Becerril, que acusa a Becerril de extorsión y otros delitos. Luego de lo cual se votará si se admite o no la denuncia.

De aceptarse la denuncia se iniciará la indagación del caso y se citará a las partes involucradas para escuchar sus testimonios o descargos.

Como se recuerda, la empresaria Mirtha Gonzales denunció en el dominical Cuarto Poder haber pagado sobornos por más de 200,000 soles, monto en que se incluye la compra de acabados de lujo para la vivienda del legislador fujimorista, a cambio de no perder la adjudicación de una obra valorizada en 11 millones de soles en Chiclayo.

Caso de agresión

La Comisión de Ética también verá hoy la denuncia contra el congresista Glider Ushñahua (Unidos por la República), acusado por su expareja de agredirla y no cumplir con la pensión de alimentos para el hijo de ambos.

En el caso de Ushñahua, Sánchez informó que inició una investigación de oficio tras la denuncia formulada por su pareja en medios de comunicación.