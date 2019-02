Sheput presidirá Comisión Política de Peruanos por el Kambio: Consolidaré "una maquinaria política"

El parlamentario consideró que el país necesita de los partidos políticos. | Fuente: RPP

El parlamentario de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, aseguró este jueves que aceptará el pedido que le realizó la asamblea de esa agrupación política para que sea el presidente de su Comisión Política.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP, Sheput dijo que lo que el país necesita son más partidos políticos, por lo que agregó que cuando ejerza la presidencia de la comisión buscará consolidar una “maquinaria política”.

“He decidido aceptar esa invocación que me ha hecho la asamblea de Peruanos por el Kambio para incorporarme como presidente de la comisión política y no tengas la menor duda que cuando y presida la comisión político voy a hacer todos los esfuerzos para consolidar una maquinaria política, no tengas la menor duda”.

Crítica a renuncias

Ante las renuncias de los parlamentarios Janet Sánchez, Alberto de Oliva y Jorge Meléndez, el legislador comentó que actualmente existe un “afán” para desacreditar a Peruanos por el Kambio. En esa línea comentó que hay algunos congresistas que antes querían alejarse del Gobierno, pero que ahora cambiaron de opinión.

“Estamos viendo un ataque contra Peruanos por el Kambio un afán de desacreditarlos (…) He señalado con absoluta claridad, que las personas que hoy critican al partido eran las personas que querían alejarse de este gobierno en más de una oportunidad en el pasado inmediato y ahora han cambiado de opinión y están en su derecho”.