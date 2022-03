Presidente de la Comisión de Fiscalización se pronunció sobre caso de sobrinos del presidente | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, expresó su preocupación respecto a la situación legal de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, quienes se encuentran prófugos de la Justicia desde que se emitiera en contra de ellos -y de otros investigados- una orden de detención y de impedimento de salida del país.

"¿Dónde están Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gianmarco Castillo? No se puede permitir que fuguen del país con total impunidad. Recordemos que estos personajes son claves para llegar a la verdad en el caso Sarratea o las obras solicitadas por este Gobierno que estarían manchadas por actos de corrupción e involucran directamente al presidente Castillo", señaló.

En declaraciones a RPP Noticias, el parlamentario informó que la Comisión de Fiscalización ha solicitado un informe a la Policía Nacional sobre las acciones de inteligencia, búsqueda y ubicación contra los tres mencionados. Esto se suma a un pedido para que se emita una alerta migratoria.

Recientemente, la abogada Giuliana Quiñones, defensora legal del exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, informó que su patrocinado no se pondrá a derecho ante el pedido de detención preliminar por diez días dictado por el Poder Judicial en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el contrato del Puente Tarata.

"No, porque él va a ponerse a derecho en libertad. No se puede cometer abusos con una detención preliminar cuando tampoco el fiscal (…) Para una detención preliminar, que dan un plazo de 10 días, el fiscal tenía que haber determinado qué acciones va a realizar porque no voy a detener a una persona para recién decir qué me toca", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, la abogada de Bruno Pacheco cuestionó que en el pedido del Ministerio Público -aprobado por el Poder Judicial- no se ha advertido un peligro de fuga en el caso del exsecretario presidencial. Criticó, además, que esta solicitud solamente se base en las imputaciones de la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López.

"Primero, no hay una evasión de la Justicia (...) En el caso 398, donde se ha solicitado la detención preliminar, el señor sí se presentó, hubo una audiencia con el doctor Israel Ocaña y me parece tan sorprendente que la doctora Karla Zecenarro pretenda emitir una detención preliminar contra mi patrocinado cuando ya se presentó, ni guardó silencio", indicó.

Impedimento de salida del país

El miércoles pasado, el juez Manuel Chuyo dictó cinco meses de impedimento de salida del país contra Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y otros, investigados por el delito de colusión agravada y organización criminal en agravio del Estado.

El magistrado indicó que la imposición de medida de coerción, solicitada por el Ministerio Público, se justifica porque existen actos de investigación y diligencias pendientes en el caso construcción del puente vehicular Tarata, región San Martín, proceso convocado por Provías, que requieren la presencia de los investigados.

Más temprano, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente Pedro Castillo, se allanaron al pedido de impedimento de salida del país, solicitado por el Ministerio Público en el marco del caso Provías Descentralizado.

"Se requiere el impedimento de salida para que mi patrocinado no salga del país. Señor juez, mi patrocinado no puede ni salir a la calle, porque tiene orden de detención. Hay una sustracción", manifestó el abogado de los sobrinos del mandatario.

"Independientemente de este argumento y las discrepancias jurídico-académica que yo pueda tener con relación al requerimiento, debo expresar que nuestra parte no va a formular una oposición y nos vamos a allanar, porque quiero expresar, de parte de esta defensa, en nombre de mis patrocinados, que no tienen ninguna intención de abandonar el país", sentenció.

