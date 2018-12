Comisión de Justicia: “No tendríamos ningún inconveniente” en citar a los fiscales del caso Lava Jato

Equipo Especial del caso Lava Jato. | Fuente: Ministerio Público

El presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva (PpK), indicó que “no tendría ningún inconveniente” en citar al Equipo Especial del caso Lava Jato para que informen sobre el acuerdo de cooperación al que han llegado con la constructora Odebrecht.

“Creo que no habría ningún problema. Me imagino que los integrantes de la Comisión, hablo de mis colegas, plantearán ese tema para citarlos y dar un informe más exacto. […] Aún no hay petición [formal]. Pero si es un pedido de nuestros colegas, creo que no debería haber ningún problema”, dijo en RPP Noticias.

Consultado sobre si una eventual citación al Parlamento podría considerarse como un “acto de hostilización” contra los fiscales, el congresista Oliva respondió que se “debe respetar la independencia de poderes”. Además, señaló que ellos hacen un “trabajo transparente”.

“Se trata de poder citarlo al fiscal para que nos pueda informar. No habría ningún problema”, dijo.

Debate sobre el JNJ

En otro momento, Oliva afirmó que espera que su comisión pueda tener el dictamen del proyecto de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en la primera quincena de enero.

Indicó que convocarán la próxima semana al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para que explique esta iniciativa.

"Elaboraremos un cronograma porque este proyecto involucra a muchas autoridades y vamos a trabajar en base a plazos, para que, de esta manera, la quincena de enero podamos contar con el dictamen correspondiente", manifestó en RPP.