Rospigliosi en contra de interpelación a ministro del Interior: “Es una pérdida de tiempo”

Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Congreso, consideró este domingo “una pérdida de tiempo” la interpelación al ministro del Interior, Carlos Malaver, programada para el próximo jueves 11 de setiembre, ante la creciente ola de criminalidad que afecta al país.

En declaraciones a Ampliación de noticias-edición domingo de RPP, el legislador fujimorista manifestó que la citación al ministro solo es una medida de aprovechamiento político por parte de los parlamentarios que la impulsan.

“En realidad, es una pérdida de tiempo, creo que esto no va a ir más allá de la alaraca que hacen algunas personas que intentar conseguir algún rédito político en estas circunstancias, sabiendo que la inseguridad es el principal problema que tienen todos los peruanos”, dijo.

Ante esta situación, Rospigliosi indicó que existen otros mecanismos para la fiscalización como que los ministros de Estado acudan a las comisiones del Parlamento para dar cuenta sobre el trabajo de sus carteras.

Sobre salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

También se refirió a la postura del Ejecutivo de evaluar una eventual salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Según dijo, el Gobierno es el único que puede tomar esta decisión y si bien le parece correcto que cuestionen a dicha instancia supranacional, consideró que están dando vueltas al tema sin dar una posición clara.

“Creo que esto ha debido hacerse desde hace tiempo y además, este es un proceso que dura bastante tiempo. Así que este gobierno inicie ese proceso me parece que es lo justo y necesario”, dijo.

“Lo que pasa es que el gobierno está dudando y dando vueltas al tema desde hace ya mucho tiempo. Hay que aclarar que el Gobierno es el único que puede promover y llevar a cabo ese retiro, porque algunas personas le piden al Congreso, pero el Congreso no puede tiene que ser el Gobierno”, añadió.

El Pleno del Congreso aprobó el pasado 4 de setiembre la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, quien fue citado para el próximo jueves 11 de setiembre a las 10 de la mañana para responder sobre la creciente ola de criminalidad que afecta al país.

El pliego interpelatorio que deberá responder el ministro de Estado consta de 22 preguntas y fue aprobado con 71 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones.