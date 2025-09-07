Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Rospigliosi en contra de interpelación a ministro del Interior: “Es una pérdida de tiempo”

El parlamentario cuestionó que se interpele ministros.
El parlamentario cuestionó que se interpele ministros. | Fuente: Congreso de la República
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El primer vicepresidente del Congreso indicó que la citación al ministro Carlos Malaver solo es utilizada como aprovechamiento político por parte de algunos grupos en el Parlamento. Asimismo, se refirió a la postura del Gobierno para evaluar una eventual salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Congreso, consideró este domingo “una pérdida de tiempo” la interpelación al ministro del Interior, Carlos Malaver, programada para el próximo jueves 11 de setiembre, ante la creciente ola de criminalidad que afecta al país.

En declaraciones a Ampliación de noticias-edición domingo de RPP, el legislador fujimorista manifestó que la citación al ministro solo es una medida de aprovechamiento político por parte de los parlamentarios que la impulsan.

“En realidad, es una pérdida de tiempo, creo que esto no va a ir más allá de la alaraca que hacen algunas personas que intentar conseguir algún rédito político en estas circunstancias, sabiendo que la inseguridad es el principal problema que tienen todos los peruanos”, dijo.

Ante esta situación, Rospigliosi indicó que existen otros mecanismos para la fiscalización como que los ministros de Estado acudan a las comisiones del Parlamento para dar cuenta sobre el trabajo de sus carteras.

Sobre salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

También se refirió a la postura del Ejecutivo de evaluar una eventual salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Según dijo, el Gobierno es el único que puede tomar esta decisión y si bien le parece correcto que cuestionen a dicha instancia supranacional, consideró que están dando vueltas al tema sin dar una posición clara.

“Creo que esto ha debido hacerse desde hace tiempo y además, este es un proceso que dura bastante tiempo. Así que este gobierno inicie ese proceso me parece que es lo justo y necesario”, dijo.

“Lo que pasa es que el gobierno está dudando y dando vueltas al tema desde hace ya mucho tiempo. Hay que aclarar que el Gobierno es el único que puede promover y llevar a cabo ese retiro, porque algunas personas le piden al Congreso, pero el Congreso no puede tiene que ser el Gobierno”, añadió.

El Pleno del Congreso aprobó el pasado 4 de setiembre la moción de interpelación contra el ministro del InteriorCarlos Malaver, quien fue citado para el próximo jueves 11 de setiembre a las 10 de la mañana para responder sobre la creciente ola de criminalidad que afecta al país.

El pliego interpelatorio que deberá responder el ministro de Estado consta de 22 preguntas y fue aprobado con 71 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Congreso de la República Fernando Rospigliosi Ministerio del Interior Carlos Malaver

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA