Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49

Pedro Castillo seguirá investigado por presunto nombramiento irregular de Omar Chambergo como presidente de Osinergmin

Pedro Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por su fallido golpe de Estado.
Pedro Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por su fallido golpe de Estado. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley desestimó el pedido del exmandatario Pedro Castillo para archivar esta investigación que se le sigue por el presunto delito de nombramiento, designación y contratación o encargatura ilegal de cargo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial rechazó el pedido del expresidente Pedro Castillo para que se archive  la investigación preliminar que se le sigue por las presuntas irregularidades detectadas en la designación de Omar Chambergo Rodríguez en el cargo de presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró "improcedente" un recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó el exmandatario, a través de su defensa legal, para que se archive la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de nombramiento, designación y contratación o encargatura ilegal de cargo en agravio del Estado.

La defensa legal del exmandatario alegaba que los hechos denunciados no constituirían delito al no adecuarse ni de forma indiciaria, al tipo penal de nombramiento ilegal, previsto en el artículo 381 del Código Procesal Penal.

No obstante, el magistrado desestimó este recurso al precisar que, según el artículo 7, inciso 1 del Código Procesal Penal (CPP), las excepciones solo pueden presentarse cuando la Fiscalía haya iniciado una investigación "preparatoria", lo que no ocurre en este caso.

"Como es de verse, el legislador es claro al establecer que las excepciones solo pueden plantearse una vez que la fiscalía, haya decidido continuar la investigación preparatoria, esto es, luego de la formalización y no durante las diligencias preliminares. En consecuencia, la excepción interpuesta deviene en improcedente", precisa el magistrado en su resolución emitida el último 28 de agosto a la tuvo acceso RPP.

El caso

Según la imputación fiscal, los hechos están referidos a que Omar Chambergo Rodríguez habría ejercido ilegalmente el cargo de presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, a pesar de que anteriormente había ejercido el cargo de asesor de viceministro de Hidrocarburos, por lo que estaba impedido por Ley N°27322, ya que dicha función sería equivalente a la de director general.

Esta designación se efectuó mediante Resolución Suprema N°121-2022-PCM en abril de 2022 y fue suscrita por el entonces presidente Pedro Castillo y refrendada por Aníbal Torres Vásquez en su condición de jefe del Consejo de Ministros.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Pedro Castillo Poder Judicial

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA