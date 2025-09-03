Pedro Castillo seguirá investigado por presunto nombramiento irregular de Omar Chambergo como presidente de Osinergmin

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial rechazó el pedido del expresidente Pedro Castillo para que se archive la investigación preliminar que se le sigue por las presuntas irregularidades detectadas en la designación de Omar Chambergo Rodríguez en el cargo de presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró "improcedente" un recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó el exmandatario, a través de su defensa legal, para que se archive la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de nombramiento, designación y contratación o encargatura ilegal de cargo en agravio del Estado.

La defensa legal del exmandatario alegaba que los hechos denunciados no constituirían delito al no adecuarse ni de forma indiciaria, al tipo penal de nombramiento ilegal, previsto en el artículo 381 del Código Procesal Penal.

No obstante, el magistrado desestimó este recurso al precisar que, según el artículo 7, inciso 1 del Código Procesal Penal (CPP), las excepciones solo pueden presentarse cuando la Fiscalía haya iniciado una investigación "preparatoria", lo que no ocurre en este caso.

"Como es de verse, el legislador es claro al establecer que las excepciones solo pueden plantearse una vez que la fiscalía, haya decidido continuar la investigación preparatoria, esto es, luego de la formalización y no durante las diligencias preliminares. En consecuencia, la excepción interpuesta deviene en improcedente", precisa el magistrado en su resolución emitida el último 28 de agosto a la tuvo acceso RPP.

El caso

Según la imputación fiscal, los hechos están referidos a que Omar Chambergo Rodríguez habría ejercido ilegalmente el cargo de presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, a pesar de que anteriormente había ejercido el cargo de asesor de viceministro de Hidrocarburos, por lo que estaba impedido por Ley N°27322, ya que dicha función sería equivalente a la de director general.

Esta designación se efectuó mediante Resolución Suprema N°121-2022-PCM en abril de 2022 y fue suscrita por el entonces presidente Pedro Castillo y refrendada por Aníbal Torres Vásquez en su condición de jefe del Consejo de Ministros.