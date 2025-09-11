Comisión Permanente archiva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes durante protestas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este jueves el informe final que propone archivar la Denuncia Constitucional 509, presentada contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por las muertes durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

El documento se resolvió con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención.

La denuncia, formulada por el exfiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena, acusaba a la jefa de Estado de incurrir en los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, bajo la figura de omisión impropia con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de 49 fallecidos y 250 heridos.

Cabe señalar que el informe fue aprobado previamente el 18 de julio en la Décima Novena Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista María Acuña.

