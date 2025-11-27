Últimas Noticias
Comisión Permanente del Congreso aprobó informe que recomienda inhabilitar por 10 años a exministro Willy Huerta

Huerta fue ministro del interior durante el Gobierno de Pedro Castillo.
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final contra el exministro del Interior, Willy Huerta, que recomienda su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años, debido al intento de golpe de estado de Pedro Castillo. El informe aprobado pasará al Pleno para su debate y votación.

Lima
00:00 · 01:06

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años para ejercer funciones públicas al exministro del Interior, Willy Huerta.

El informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575, en el referido a Huerta Oliva, fue aprobado con 14 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, en el marco de su presunta participación por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

Durante la sesión, Willy Huerta tuvo 20 minutos para ejercer su derecho a la defensa pero no intervino ni él ni su defensa legal, pese a que aparecía como conectados de manera virtual.

El siguiente paso es que el Consejo Directivo fije la hora y la fecha para ser debatido en el Pleno del Congreso.

La comisión acusadora que sustentará ante el pleno del Parlamento el citado informe final, estará integrada por las congresistas Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Ana Zegarra (Somos Perú), informó Agencia Andina.

Cabe señalar que las denuncias constitucionales 547 y 575 también incluyen al expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el congresista Roberto Sánchez -a este último se archivó las denuncias constitucionales-.

Como se recuerda, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el último martes el informe final que recomienda inhabilitar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) del ejercicio de la función pública por un periodo de diez años.

El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
Willy Huerta Congreso Pedro Castillo

