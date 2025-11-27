Comisión Permanente del Congreso aprobó informe que recomienda inhabilitar por 10 años a exministro Willy Huerta

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años para ejercer funciones públicas al exministro del Interior, Willy Huerta.

El informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575, en el referido a Huerta Oliva, fue aprobado con 14 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, en el marco de su presunta participación por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

Durante la sesión, Willy Huerta tuvo 20 minutos para ejercer su derecho a la defensa pero no intervino ni él ni su defensa legal, pese a que aparecía como conectados de manera virtual.

El siguiente paso es que el Consejo Directivo fije la hora y la fecha para ser debatido en el Pleno del Congreso.

La comisión acusadora que sustentará ante el pleno del Parlamento el citado informe final, estará integrada por las congresistas Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Ana Zegarra (Somos Perú), informó Agencia Andina.

Cabe señalar que las denuncias constitucionales 547 y 575 también incluyen al expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el congresista Roberto Sánchez -a este último se archivó las denuncias constitucionales-.

Como se recuerda, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el último martes el informe final que recomienda inhabilitar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) del ejercicio de la función pública por un periodo de diez años.

La #ComisiónPermanente aprobó el informe final de las DC 547 y 575 contra el exministro del Interior, Willy Huerta Olivas, que recomienda su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años.



El informe aprobado pasará al #PlenoDelCongreso para su debate y… pic.twitter.com/Vfy2Vt1idZ — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 27, 2025