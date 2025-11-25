Abogado de Pedro Castillo fue retirado del hemiciclo tras incidente con congresistas

El abogado Carlos Torres Caro fue retirado la mañana de este martes del hemiciclo del Parlamento, cuando hizo una comparación entre el programa de Youtube ‘Hablando huevadas’ y lo que se discute en el Congreso de la República.

Fue durante su intervención como defensa del expresidente Pedro Castillo ante la Comisión Permanente, que trató el informe final sobre las denuncias constitucionales por las que se busca inhabilitarlo. Entonces, el abogado cuestionó que el tratamiento a su patrocinado y criticó la labor de los legisladores.

“Quiero hacer referencia que hay peruanos de abajo, así como Pedro Castillo, llegan arriba. Miren a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes, que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y saben cómo lo han llenado? hablando las mismas huevadas que ustedes”, indicó antes de que le apagaran el micrófono.

Reacción desde la Mesa Directiva

De inmediato Torres Caro fue interrumpido por el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, quien estaba conduciendo la sesión y le invitó a retirarse del hemiciclo, pues consideró una falta de respeto su intervención.

“Señor abogado retírese usted, se terminó esto. Se le ha dado 13 minutos y no ha hecho la defensa adecuada. Se retira señor, no le voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento, se retira”, señaló.

“Colegas congresistas, para precisar que el señor abogado ha salido caminando por su propia voluntad después del agravio que ha cometido con el Parlamento”, añadió López.

Luego de ello, la Comisión Permanente continuó con el debate y finalmente aprobó por mayoría el informe que inhabilita por 10 años para ejercer cargos públicos al expresidente Pedro Castillo, a raíz del intento de golpe de Estado de 2022.

En tanto, desde el Legislativo indicaron que Torres Caro fue retirado del hemiciclo por los “constantes agravios al Parlamento Nacional”. Asimismo, indicaron que darán cuenta al Colegio de Abogados “para que tome las acciones pertinentes”.

