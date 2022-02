Joven denunció haber sufrido violación por parte de integrante de Perú Libre

El congresista Américo Gonza, de la bancada de Perú Libre, expresó su rechazo a la presunta violación que habría sufrido una joven por parte de un integrante de su partido en el marco de la campaña electoral, e hizo un llamado a la Fiscalía "para que tomen cartas en el asunto". Esto, pese a que el testimonio de la agraviada lo acusa de no haber atendido el caso.

"Días antes de la segunda vuelta, una tercera persona, de sexo masculino (no identificada), me llamó para hacerme presente del caso, al cual yo le mencioné que tiene que ir a la Fiscalía, a la Policía, que era un tema delicado, grave, y que si necesitaba ayuda adicional podía ir al Ministerio de la Mujer donde le brindan asistencia legal", indicó.

"Al parecer en este local de Lince, el cual yo no conozco, al agresor tampoco lo he visto -en el reportaje ya hemos visto su nombre- al parecer ha sido un local donde se hospedaban ciertas personas que vinieron y se sumaron a esta campaña. No es el local (oficial) de Perú Libre donde algunos del comando de campaña permanecíamos", detalló.

En entrevista con RPP Noticias, el representante de la región Cajamarca negó que la agraviada le haya comunicado directamente lo ocurrido, sino que se lo hizo conocer a través de una tercera persona. El parlamentario agregó que, días después, buscó un intermediario para conocer el avance del caso, "pero nadie me supo dar razón del hecho".

La explicación de Américo Gonza

"No había forma de contactarme con ella porque eso fue después de la segunda vuelta. Es un caso tan grave e íntimo que no se le puede estar preguntando a cualquier persona sobre lo sucedido (…) Tengo que aclarar que el agresor, que ya debería estar preso, no es militante de Perú Libre, no es aportante, no es financista", indicó.

Tras reiterar que la denunciante no le comunicó el hecho directamente, sino a través de una tercera persona que lo llamó telefónicamente sin identificarse, Gonza también negó que la joven haya trabajado con él durante la campaña, tal como se relata en la denuncia; e indicó que no fue parte de su equipo ni de la campaña.

"Eso es lo que yo también me sorprendo y que quiero que se aclare y se investigue y que se llegue al fondo del asunto porque aquí también yo soy perjudicado, se está perjudicando mi honor. La persona que me llamó fue una tercera persona que no se quiso identificar y que no me dijo quién era el agresor y no supe más del caso", señaló.

MIMP atendió a joven denunciante

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció tras la denuncia de presunta violación sexual que hizo una joven contra un aportante del partido Perú Libre, cuando ambos trabajaban en la campaña electoral de dicha agrupación.

A través de un mensaje en la cuenta de Twitter de la institución, precisaron que el caso fue atendido en el Centro Emergencia Mujer (CEM) de la Comisaría de Lince, cuando la víctima realizó su denuncia.

Señalaron también que la víctima cuenta con medidas de protección y que un equipo de especialistas del sector le seguirá brindando atención psicológica, social y legal.

También se pronunció la ministra de la Mujer, Diana Miloslavic, quien le dio su apoyo a la joven y dijo que espera un buen trabajo de la Fiscalía.

La denuncia

Una joven denunció haber sufrido violación sexual por un aportante de Perú Libre en uno de los locales de dicha agrupación, cuando ambos trabajaban en la campaña electoral de la segunda vuelta.

Según contó al dominical Panorama, el hecho ocurrió el 26 de mayo de 2021 luego de regresar de madrugada de una actividad proselitista, cuando Germán Cruz, quien era aportante de la campaña, le ofreció brindar por su cumpleaños con insistencia.

"Él me seguía insistiendo para seguir tomando. Le pedí de favor que me acompañara a la sala donde yo venía descansando para que me arregle el mueble, porque era desdoblable y era muy fuerte, yo no lo podía hacer sola. Me acompaña, lo arregla y me quedo descansando ahí", sostuvo.

"La situación es que despierto en el cuarto de este sujeto, yo en ningún momento he dado mi consentimiento para que pase esto y me veo sin ropa, me asusté porque en qué momento pasó todo ello", añadió.

La denunciante también sostuvo que luego de este hecho el agresor la amenazó con que no denuncia, pero ella lo hizo. Sin embargo, en noviembre José Montenegro, un hombre que dice haber sido asesor del entonces candidato presidencial, le ofreció dinero e incluso una reunión con el ya presidente Pedro Castillo para dejar cerrado el tema.

