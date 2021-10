Congresista Betssy Chávez tras reunión de la bancada oficialista. | Fuente: Andina

La congresista Betssy Chávez confirmó que existen "discrepancias" dentro de la bancada de Perú Libre, pero que ello no debería implicar una "ruptura".

Este viernes se difundieron unos chats que muestran disputas en la bancada oficialista, así como aparentes presiones de parte del jefe del Gabinete, Guido Bellido. La parlamentaria dijo que no ha revisado el informe periodístico, por lo que no pudo confirmar la autenticidad de las imágenes.

"Nos hemos reunido todos los congresistas de la bancada, hay discrepancias, yo tengo discrepancias no de ahora, de hace bastante tiempo atrás, pero las discrepancias no es significado de ruptura. Al contrario, creo que cada bancada tiene discrepancias, pero tenemos que avanzar", dijo a la prensa Betssy Chávez.

No obstante, aclaró que no han hablado "del chat ni nada de eso, porque no son temas de interés nacional".

"Yo no he revisado el reportaje, me hablan de un chat, les digo que hay discrepancias y eso no amerita un chat, es un tema público. Es claro, hay posiciones y posiciones, y hay temas en los que coincidimos, porque somos de izquierda", añadió.

Diferencias en el Gabinete

La parlamentaria Betssy Chávez también reconoció que existen desacuerdos también dentro del Gabinete ministerial. "A todas luces, hay un tema ahí que tienen que mejorar, igual que nosotros como bancada, como país, como Congreso tenemos que mejorar muchas cosas", dijo.

También fue consultada sobre las desavenencias entre Guido Bellido y la vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte. La última de ellas se dio este viernes cuando el programa social Qali Warma, que depende del Midis, desmintió una declaración hecha por el premier en Twitter.

Al respecto, Betssy Chávez opinó que "si hay un tema entre la vicepresidenta y el premier, ellos tienen la instancia a través de sus canales para poder hablar".

Finalmente, insistió en que "no vamos a renunciar, las discrepancias son parte de las organizaciones políticas, tenemos que fortalecernos, no amerita una ruptura. Yo soy de una posición discrepante, así me digan que renuncie, no voy a renunciar".

Chats muestran disputas en Perú Libre

En la conversación, difundida por EpicentroTV, se observa que el presidente del Consejo de Ministros exige la salida del canciller Óscar Maúrtua y su vicecanciller tras la difusión del comunicado de Perú Libre.

En la captura de pantalla obtenida, se detalla cómo el líder de la agrupación, Vladimir Cerrón, comparte la posición del partido en una imagen. Tras ello, Guido Bellido exige realizar dos cosas: "la renuncia inmediata del vicecanciller por contradecir al presidente" y la renuncia de Maúrtua "en el día".

En este mismo chat, los congresistas de Perú Libre cuestionan la posición de algunos legisladores que se encuentran presentes en ese grupo, como Betssy Chávez.



La congresista, quien mostró una posición a favor de la propuesta del ministro Aníbal Torres para incinerar cuerpos de terroristas condenados y ha cuestionado la propuesta de una Asamblea Constituyente, es señalada en el chat.

Según se aprecia en las imágenes, la congresista Silvana Robles de Junín critica a Chávez y pide su renuncia. “Lamentable que aún siga perteneciendo a la bancada Perú Libre. Por dignidad, sino comulgo con partido renuncio”, escribe.

A esto le siguen Vladimir Cerrón y Guido Bellido. El primero expresa que "el poder es pasajero, nada es eterno, todo perece", mientras que el segundo dice "firmeza en la línea del partido sin claudicaciones".