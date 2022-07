El parlamentario habría plagiado todo su trabajo de tesis para obtener el título de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencia Política | Fuente: Congreso

El congresista Wilson Soto, miembro de Acción Popular, habría plagiado por completo su tesis de pregrado para obtener su titulo profesional de abogado. Esto según un reportaje del programa Panorama.

Quispe no respetó ni siquiera la originalidad en su trabajo académico, de acuerdo con el programa dominicial. El parlamentario por Huancavelica copió y pegó incluso la parte de la introducción del trabajo copiado. No contento con eso, utilizó también un texto publicado por el Fondo Editorial del Congreso el 2009 para una parte de su tesis.

Wilson Soto realizó los estudios de la carrera de Derecho en la Universidad César Vallejo. La tesis del parlamentario aparece con la situación de “embargada”; es decir, no se puede acceder a la misma por disposición del propio autor. Sin embargo, en las diez páginas disponibles se advierte el plagio.

“Veo una buena cantidad de palabras que han sido tomadas con una modificación mínima. Esto es plagio y debe penalizarse a nivel académico. Es decir, esto no debió ser sustentado”, dijo Héctor Aponte, investigador de la Universidad Científica del Sur.

El parlamentario se copió hasta el título de la tesis y del trabajo del exparlamentario Juan Carlos Eguren. En las 10 páginas disponible se pudo apreciar cómo se plagió el trabajo.





Wilson Soto fue autor del informe de calificación de la denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de traición a la patria a raíz de unas declaraciones que hizo en la cadena CNN en Español en el deslizó la posibilidad de que podría otorgarle a Bolivia una salida al mar.

Congresista de Acción Popular pide que no se amplíe legislatura

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, llamó la atención hace unas semanas en el pleno del Parlamento, luego de que expresara sus motivos para no ampliar la actual legislatura. Para el legislador no sería “justo” eso porque no tienen vacaciones de diciembre.

“Por la familia considero que no debemos ampliar esta legislatura, porque también somos padres, somos hijos, somos hermanos. Ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre y no considero justo que se vuelva a ampliar la legislatura, yo no sé bajo qué intereses”, expresó durante su intervención.

El Congreso de la República oficializó la ampliación de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021-2022 hasta el próximo 15 de julio. El decreto fue suscrito por la titular del Parlamento, María del Carmen Alva.