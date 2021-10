Edwin Martínez, congresista de Acción Popular | Fuente: Facebook Edwin Martínez

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, quien renunció a la bancada y luego reconsideró su retorno, sostuvo que el hecho se ocasionó por un problema con un proyecto de ley.

“Habían unos proyectos que habíamos presentado los cuales cuando llegan a relatoría no tenían mi firma habiendo sido yo el promotor de esta norma. Eso definitivamente dejó cierto malestar y decidí mandar un documento para que superen ese problema junto con mi renuncia a la bancada y no al partido”, indicó en Ampliación de Noticias de RPP.

Respecto a su colega Carlos Zeballos, quien también renunció a Acción Popular, Edwin Martinez consideró que este no ha pedido ningún favor político a cambio del voto de confianza durante su reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Personalmente, lo he llamado para que retorne a nuestra casa que es Acción Popular. Estoy convencido que Carlos Zeballos no ha ido a hacer ningún tipo de negocio dentro de Palacio de Gobierno, tal vez haya ido a mostrar su respaldo al Gabinete, pero no ha pedido algo a cambio”, aseveró.



Por su parte, Martínez indicó que dará el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez y manifestó que no le preocupa la presencia del ministro del Interior, Luis Barranzuela.

“Yo he manifestado que a pesar de algunas divergencias con algunos miembros del Gabinete, yo personalmente voy a dar mi voto de confianza porque hay gente muy buena y preparada como el ministro de Economía(…) no se puede meter a todos en un mismo saco”, expresó.

“No me preocupa (Luis Barranzuela) porque aún no ha empezado a trabajar y yo no juzgo por el pasado sino por el presente. El ministro merece una oportunidad. No se le puede juzgar antes de tiempo”, aseveró.





