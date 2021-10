Edwin Martínez renunció a la bancada a inicios de mes. | Fuente: Andina

El congresista Edwin Martínez reconsideró su renuncia y se reintegró a la bancada de Acción Popular, de la que se había apartado a inicios de mes por -dijo en su momento- “motivos personales”.

En diálogo con RPP Noticias, el legislador aseguró que los “inconvenientes” que lo llevaron a renunciar a Acción Popular han sido superados.

“Yo he retornado nuevamente a la bancada de Acción Popular, habiéndose superado algunos inconvenientes que hubo, temas administrativos netamente en la bancada”, manifestó.

“Mis correligionarios me han abierto las puertas, se me envió un documento en el que me pidieron que desista de la renuncia”, añadió.

¿Y Carlos Zeballos?

Edwin Martínez dijo confiar en que Carlos Zeballos, otro legislador que renunció a Acción Popular, siga sus pasos y retorne a la bancada de la lampa.

“El caso de Carlos Zeballos es algo parecido a lo que me había sucedido a mí. Hemos pedido que vuelva a la bancada”, comentó Martínez.

“Él, en estos momentos, está en Puno por cuestiones netamente del cargo que ostenta como congresista por Puno. Estoy plenamente convencido que va a volver a la bancada de Acción Popular, porque es una persona que ha trabajado bien”, sentenció.



