Congresista Janet Milagros Rivas es acusada de contratar a "trabajadora fantasma" en su despacho

Se trata de María Francia Benavente, quien ha asegurado que no trabaja para el Estado. No obstante, la parlamentaria de Perú Libre afirmó que la mujer de 74 años, que reside en la provincia de Cañete, es personal técnico y labora de manera remota por tema de salud, una versión que ha sido cuestionada por otro miembro de su despacho.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un reportaje dominical ha denunciado que la parlamentaria de la bancada de Perú Libre, Janet Milagros Rivas, contrató a una "trabajadora fantasma" en su despacho.



De acuerdo con el programa Cuarto Poder, se trata de una mujer de 74 años que reside en el distrito de Imperial, en la provincia de Cañete, en la región de Lima Provincias. Aparentemente, María Augusta Francia Benavente, profesora de profesión, labora en el Parlamento desde noviembre de 2023 con un sueldo mensual de más de 7 000 soles.



No obstante, Francia Benavente ha asegurado que no trabaja para el Estado y que se dedica a tareas de administración para personas independientes.



Cuando el programa dominical le consultó a Rivas Chacara sobre este caso, defendió la contratación, afirmando que Francia Benavente es personal técnico y trabaja de manera remota por temas de salud.



La parlamentaria también sostuvo que el trabajo se coordina a través de un grupo de WhatsApp.



"Supervisamos el trabajo y el reporte que ella envía todos los días", remarcó la parlamentaria.



No obstante, la versión de la congresista Rivas ha sido cuestionada por otro miembro de su equipo, quien declaró no conocer a Francia Benavente ni haber coordinado con ella.



"No la conozco (en referencia a Francia Benavente). Nunca la he visto. No [coordino con ella]", expresó.