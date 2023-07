Congresista Jorge Flores implicó a Jorge Montoya, Roberto Chiabra y José Cueto en recorte de sueldos, según Cuarto Poder

El dominical Cuarto Poder difundió hoy un audio en el que se oye al congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, asegurar que sus colegas parlamentarios José Cueto, Jorge Montoya (Renovación Popular) y Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) recortan los sueldos de sus trabajadores.

Se trata del segundo audio protagonizado por el legislador vinculado al caso Los Niños. En la primera grabación el parlamentario fue captado hablando con sus trabajadores sobre el descuento del 10 % de sus salarios y el 50 % de los bonos que reciban.

En la nueva grabación, que data del 12 de enero del 2023, el legislador trató de justificar el recorte salarial de su personal.





“Cuando todavía estaba bien [María del Carmen Alva], habló de Montoya, Chiabra, de los tres militares y del otro pelado, que tenían problemas porque habían traído militares. Como son militares han jalado militares. Sabes que el militar y los militares los querían denunciar que... me están ‘mochando’”, señaló.

En declaraciones a Cuarto Poder, los tres congresistas negaron las acusaciones y se mostraron a favor de que Flores Ancachi sea desaforado del Congreso.

Jorge Montoya calificó de “delincuente” a su colega parlamentario y anunció que lo denunciará por el presunto delito de difamación.

“No es congresista, es un delincuente que se ha apropiado del título de congresista engañando a sus votantes”, cuestionó.

Flores Ancachi fue denunciado en la Comisión de Ética

Esta semana, la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), presentó una denuncia contra su colega de bancada, Jorge Luis Flores Ancachi, ante la Comisión de Ética del Parlamento, por el presunto recorte de sueldos y bonos a los trabajadores de su despacho.

"Solicito (...) se realice una investigación exhaustiva sobre las acciones del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, no solo en relación al recorte de sueldo de sus trabajadores, sino también en lo referente al presunto soborno de $ 250 mil dólares. Asimismo, pido que se apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo con el Código de Ética (...) y la legislación vigente en materia de corrupción", señala la solicitud.

Flores Ancachi también implicó a Alva Prieto en el caso de recorte de sueldos. En un primer audio, expuesto por Cuarto Poder, afirmó que la extitular del Parlamento le dio las instrucciones para manejar los sueldos de su equipo, como si se tratase de una práctica común.

"El año pasado, cuando asumimos, nos dice: 'Chicos, ¿ya tienen todo su equipo armado? Sí, y empezó a hablar con cada uno. Y al final, casi al final, se me acerca: ‘Cómo es esto, Jorge. Oye, pero te digo que yo tengo gente que solamente quiere el seguro porque tiene cáncer terminal, ellos y su esposa o un familiar. Solamente quieren por el seguro", explica.

Y prosiguió: "Bueno, Maricarmen ya no lo dijo en buena onda, pero dijo: 'La gente acá es ingrata, cómo es posible que después que se les ha dado oportunidad de trabajar, nos quieran denunciar. No les vaya a pasar lo mismo. Así que había dos en mi despacho que ya los he retirado, prefiero no tener nada a que me denuncien'. Entonces, en esa línea, hermano, o sea, no crean que soy el único que hace eso. Se hace, pero se hace bien, con gente de confianza. Yo no sé, digamos, o me atrevo a preguntarles, ¿cuánto ganaban antes de venir acá'".

Al respecto, la congresista Alva rechazó la versión usada por Flores Ancachi para convencer a sus trabajadores a dar aportes de sus sueldos, que la implica en la misma práctica.

Eso es una calumnia, me está utilizando a mí. Se está apoyando en mi imagen, de una persona con principios, diciéndoles a ellos: 'Oye mira si ella nos ha dicho esto, entonces yo lo puedo hacer también'". Rechazo totalmente, me parece indignante ese audio", declaró a Cuarto Poder.